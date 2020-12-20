Латвия в срочном порядке решает вопрос о приостановке пассажирских перевозок с Великобританией

"Мы планируем принять их сегодня вечером на заседании правительства", - добавил политик.

Между тем министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) написала в социальной сети Twitter, что в настоящее время проводится оценка информации о новейшей мутации коронавируса. Она отметила, что от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний получена оценка рисков и в настоящее время ведутся консультации с экспертами.

"Мы готовим решение, цель которого - как можно дольше защитить население Латвии от мутации нового типа", - добавила политик.

Министр сообщения Талис Линкайтс (JKP) заявил, что Министерство сообщения внесло в правительство предложение о приостановке пассажирских перевозок в Великобританию и обратно с 21 декабря по 1 января 2021 года. 110

"Быстрые, целенаправленные и скоординированные действия с другими странами Евросоюза важны для обеспечения интересов общественного здравоохранения", - добавил он.

Как известно, в воскресенье, 20 декабря, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок признал, что распространение недавно обнаруженной самой заразной формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно и введенный для его сдерживания строгий карантинный режим может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.

Несколько стран уже временно приостановили пассажирские перевозки с Соединенным Королевством. Латвия планирует поступить так же.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что миллионам британцев придется изменить свои планы и остаться на Рождество дома, поскольку новый штамм вируса распространяется намного быстрее, чем было известно ранее - допускается, что он на 70% более заразен, но нет никаких доказательств того, что вариант нового вируса, названный VUI 202012/01, будет более смертоносным или менее чувствительным к разработанным вакцинам.