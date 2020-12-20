Вс, 20.12.2020
У нас сейчас стремительно растет число пациентов, мы должны работать, чтобы их спасти. Мы тоже люди, мы тоже устали, нам тоже нужна поддержка, нам нужно где-то набраться энергии. Но глядя на то, что происходит в социальных сетях, это не увеличивает наши усилия по борьбе с инфекцией Covid-19. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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В понедельник из Риги запланированы шесть рейсов в Великобританию

Автоматическая система проверки в Рижском аэропорту

ФОТО: Publicitātes foto

В понедельник, 21 декабря, из аэропорта "Рига" запланировано шесть рейсов в различные города Великобритании, сообщила LETA руководитель отдела коммуникаций аэропорта Лаура Карните.

По словам представителя аэропорта, на понедельник запланировано шесть рейсов, которые обеспечат три авиакомпании - Ryanair, WizzAir и airBaltic. У Ryanair запланированы рейсы в Лондон и Восточный Мидленд, у WizzAir - в Лондон, Донкастер и Бирмингем. Рейс AirBaltic запланирован в Лондон.

В свете новостей о новом штамме Covid-19 в Великобритании правительство Латвии в настоящее время принимает решение прекратить пассажирские перевозки с Великобританией с 21 декабря по 1 января.

Как известно, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок в воскресенье, 20 декабря, заявил, что распространение новейшей формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно, а самый строгий карантинный режим, введенный для контроля Covid-19, может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.

Несколько стран уже временно приостановили пассажирские перевозки с Соединенным Королевством.

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