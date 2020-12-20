В понедельник из Риги запланированы шесть рейсов в Великобританию

По словам представителя аэропорта, на понедельник запланировано шесть рейсов, которые обеспечат три авиакомпании - Ryanair, WizzAir и airBaltic. У Ryanair запланированы рейсы в Лондон и Восточный Мидленд, у WizzAir - в Лондон, Донкастер и Бирмингем. Рейс AirBaltic запланирован в Лондон.

В свете новостей о новом штамме Covid-19 в Великобритании правительство Латвии в настоящее время принимает решение прекратить пассажирские перевозки с Великобританией с 21 декабря по 1 января.

Как известно, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок в воскресенье, 20 декабря, заявил, что распространение новейшей формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно, а самый строгий карантинный режим, введенный для контроля Covid-19, может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.