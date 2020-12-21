Рождественские подарки для истинного удовольствия

Huawei FreeBuds Pro ФОТО: Huawei

Цифровой помощник ощущений

Поскольку здравоохранение становится очень важной частью повседневной жизни, возрастает роль инструментов, которые могут контролировать состояние организма. Поэтому устройство, которое может измерять пульс и уровень кислорода в крови, порадует любого ответственного человека. Тем более что это будут лучшие на данный момент Smartwatch Watch GT 2 Pro от Huawei. Корпус часов бизнес-класса выполнен из прочного титана, а их экран покрыт устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Элегантные часы Watch GT2 Pro не только измеряют все наиболее важные параметры физической активности и показатели здоровья, но также распознают 100 различных видов спорта. Встроенный динамик и микрофон позволяют отвечать на звонки и говорить прямо через часы. Вы также можете позвонить людям из списка контактов. Кроме того, часы работают до двух недель без подзарядки. В праздничные дни Watch GT2 Pro можно приобрести за 249 евро или всего за 10,38 евро в месяц, выбрав рассрочку на 24 месяца. Это на 50 евро дешевле обычного.

Huawei Watch GT2 Pro ФОТО: Huawei

Еще один подобный вариант, но намного дешевле, можно получить, выбрав первое объединение смарт-браслета Huawei и смарт-часов Watch Fit. Это легкое и удобное устройство, как браслет, но с широким, цветным и ярким экраном с технологией AMOLED. Благодаря дисплею Watch Fit могут отображать больше, чем средний браслет. Устройство измеряет ходьбу, частоту сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна, сатурацию кислорода и другие параметры, а также отслеживает менструальный цикл. Кроме того, оно служит персональным тренером, предлагая 12 программ тренировок с анимированными обучающими программами, распознавая 96 видов спорта и поощряя больше движений с помощью регулярных напоминаний. Watch Fit, срок службы которых без подзарядки - до 10 дней, можно приобрести за 119 евро.

Huawei Watch Fit ФОТО: Huawei

Для работы, учебы и развлечений

Не стоит даже рассказывать, насколько хороший ноутбук или планшет сегодня может помочь молодежи. Без них процесс обучения в школе и университете будет неполноценным. Различные формы дистанционных лекций и получения новых знаний также становятся очень популярными среди взрослых. Вот почему вам пригодится планшет Huawei MatePad Pro с экраном 10,8 дюйма, который весит всего 460 граммов. Благодаря технологии Huawei Share вы можете легко подключиться к своему смартфону и скопировать контент с одного устройства на другое, просто перетащив папку пальцем в нужное окно. Еще больше возможностей предоставляет дополнительная магнитная клавиатура и цифровой стилус, что, по сути, позволяет MatePad Pro за 550 евро заменить ноутбук.

В серии MatePad также есть гораздо более дешевые модели, такие как T8, M5 lite и T3.

Huawei MatePad Pro ФОТО: Huawei

А может, новый телефон?

Школьники всегда ответят утвердительно. И вы обязательно будете довольны P smart 2021 для молодежи. Это не только позволит войти в следующий год с высоко поднятой головой, но и поможет наполнить галереи социальных сетей качественными изображениями. В телефоне установлены ​​48-мегапиксельная четырехкамерная система и нетипичный для этого класса устройств аккумулятор на 5000 мАч. Активных пользователей обязательно приятно удивит срок функционирования устройства стоимостью 229 евро от одной зарядки.

Huawei P smart 2021 ФОТО: Huawei

Возможно, вашей второй половинке требуется новый надежный спутник. Лучшая модель года - Huawei P40 Pro - это очень щедрый подарок, который обязательно будет оценен. Телефон с инновационным четырехсторонним переливающимся экраном, впечатляющей четырехкамерной системой и 50-мегапиксельным сенсором изображения в центре - P40 Pro - предлагает 50-кратный зум и записывает видео в разрешении 4K. Серия P традиционно выделяется захватывающими дух снимками в ночное время и системой стабилизации, а также способностью снимать замедленное видео со скоростью 7680 кадров в секунду, что не имеет себе равных среди других телефонов на рынке. Если разделить цену в 999 евро на 24 месяца, выплата будет меньше 42 евро.

Huawei P40 Pro ФОТО: Huawei