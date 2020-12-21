Рождественские подарки для истинного удовольствия

Опросы в разных странах мира показывают, что все больше и больше людей на новогодние праздники хотят найти под елкой технологические продукты.
Рождество - это время, когда хочется радоваться вместе с близкими людьми, видеть восторг на их лицах, когда они распаковывают долгожданный подарок в яркой подарочной бумаге. Каждый из нас о чем-то мечтает, но не каждый осмелится об этом сказать. И все чаще то, что спрятано глубоко в области желаний, представляет собой различные технологические продукты.
Производители это прекрасно понимают, поэтому уже осенью стараются предоставить широкий спектр новинок, от которых сердце начинает биться чаще. Дети указыват их названия вписьмах к Деду Морозу, взрослые дольше задерживаются в магазине у стенда с желанными товарами, а бабушки и дедушки робко намекают детям о своих желаниях. Рождество - действительно время осуществить эти мечты и порадовать подарками. Особенно в этом году, когда не будет многолюдных праздников и застолий с родными и близкими.
Для музыки и разговоров
Беспроводные наушники обещают стать самым ярким трендом этого праздника. Удаленная работа, дистанционное обучение, частые звонки в программах видеосвязи - такова наша повседневная жизнь сегодня. Если в доме находятся несколько человек, то наушники - самый удобный способ не мешать друг другу. Huawei FreeLace Pro больше всего подойдут активным ученикам младших классов, а также бабушкам и дедушкам, поскольку они гарантируют защиту от потери связи. Наушники связаны проводом, который можно повесить на шею. Кроме того, когда они не используются, их можно прикрепить с помощью магнитов, образовав замкнутую петлю. Таким образом, даже при ходьбе или беге FreeLace Pro будет надежно держаться на вашей шее. Благодаря системе из 3 микрофонов наушники обеспечивают активное шумоподавление, чтобы окружающие звуки не мешали телефонным разговорам или видеозвонкам, а также прослушиванию музыки. FreeLace Pro полностью развенчивает давний миф о том, что беспроводные наушники часто нужно заряжать. Их батарея не может разрядиться в один миг, так как FreeLace Pro работает до 24 часов без подзарядки. Наушники весом 34 грамма стоят 119 евро, но в праздничный период их можно приобрести за 89 евро.
Самые сознательные пользователи будут в восторге от одной из особенно мощных инноваций Huawei в этом году - беспроводной гарнитуры FreeBuds Pro. Эти малыши получили очень высокие оценки от обозревателей технологий, поскольку они среди первых в мире предлагают высококачественную систему активного шумоподавления. Как и FreeLace Pro, они используют два направленных наружу и один обращенный внутрь микрофон, который непрерывно измеряет звуки вокруг ушей и регулирует уровень шума с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. FreeBuds Pro предлагает четыре различных режима интенсивности. Самый сильный из них - Ultra - почти полностью устраняет окружающие звуки, тогда как Awareness делает наоборот - усиливает их, чтобы вы могли слышать, что происходит на улице, и разговаривать с человеком, которого встречаете, не вынимая наушники из ушей. На одной зарядке гарнитура работает около 4 часов, но с помощью красивого футляра время использования "растягивается" до 30 часов. В праздничный период цена на наушники FreeBuds Pro снижена со 199 евро до 169 евро.
Цифровой помощник ощущений
Поскольку здравоохранение становится очень важной частью повседневной жизни, возрастает роль инструментов, которые могут контролировать состояние организма. Поэтому устройство, которое может измерять пульс и уровень кислорода в крови, порадует любого ответственного человека. Тем более что это будут лучшие на данный момент Smartwatch Watch GT 2 Pro от Huawei. Корпус часов бизнес-класса выполнен из прочного титана, а их экран покрыт устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Элегантные часы Watch GT2 Pro не только измеряют все наиболее важные параметры физической активности и показатели здоровья, но также распознают 100 различных видов спорта. Встроенный динамик и микрофон позволяют отвечать на звонки и говорить прямо через часы. Вы также можете позвонить людям из списка контактов. Кроме того, часы работают до двух недель без подзарядки. В праздничные дни Watch GT2 Pro можно приобрести за 249 евро или всего за 10,38 евро в месяц, выбрав рассрочку на 24 месяца. Это на 50 евро дешевле обычного.
Еще один подобный вариант, но намного дешевле, можно получить, выбрав первое объединение смарт-браслета Huawei и смарт-часов Watch Fit. Это легкое и удобное устройство, как браслет, но с широким, цветным и ярким экраном с технологией AMOLED. Благодаря дисплею Watch Fit могут отображать больше, чем средний браслет. Устройство измеряет ходьбу, частоту сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна, сатурацию кислорода и другие параметры, а также отслеживает менструальный цикл. Кроме того, оно служит персональным тренером, предлагая 12 программ тренировок с анимированными обучающими программами, распознавая 96 видов спорта и поощряя больше движений с помощью регулярных напоминаний. Watch Fit, срок службы которых без подзарядки - до 10 дней, можно приобрести за 119 евро.
Для работы, учебы и развлечений
Не стоит даже рассказывать, насколько хороший ноутбук или планшет сегодня может помочь молодежи. Без них процесс обучения в школе и университете будет неполноценным. Различные формы дистанционных лекций и получения новых знаний также становятся очень популярными среди взрослых. Вот почему вам пригодится планшет Huawei MatePad Pro с экраном 10,8 дюйма, который весит всего 460 граммов. Благодаря технологии Huawei Share вы можете легко подключиться к своему смартфону и скопировать контент с одного устройства на другое, просто перетащив папку пальцем в нужное окно. Еще больше возможностей предоставляет дополнительная магнитная клавиатура и цифровой стилус, что, по сути, позволяет MatePad Pro за 550 евро заменить ноутбук.
В серии MatePad также есть гораздо более дешевые модели, такие как T8, M5 lite и T3.
А может, новый телефон?
Школьники всегда ответят утвердительно. И вы обязательно будете довольны P smart 2021 для молодежи. Это не только позволит войти в следующий год с высоко поднятой головой, но и поможет наполнить галереи социальных сетей качественными изображениями. В телефоне установлены 48-мегапиксельная четырехкамерная система и нетипичный для этого класса устройств аккумулятор на 5000 мАч. Активных пользователей обязательно приятно удивит срок функционирования устройства стоимостью 229 евро от одной зарядки.
Возможно, вашей второй половинке требуется новый надежный спутник. Лучшая модель года - Huawei P40 Pro - это очень щедрый подарок, который обязательно будет оценен. Телефон с инновационным четырехсторонним переливающимся экраном, впечатляющей четырехкамерной системой и 50-мегапиксельным сенсором изображения в центре - P40 Pro - предлагает 50-кратный зум и записывает видео в разрешении 4K. Серия P традиционно выделяется захватывающими дух снимками в ночное время и системой стабилизации, а также способностью снимать замедленное видео со скоростью 7680 кадров в секунду, что не имеет себе равных среди других телефонов на рынке. Если разделить цену в 999 евро на 24 месяца, выплата будет меньше 42 евро.