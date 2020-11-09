Музыка без лишних шумов

Когда несколько лет назад производители начали устранять круглый 3,5-миллиметровый порт, через который подключаются наушники смартфонов, меломаны подняли бурю протестов. Слабым утешением показался компенсируемый переходной кабель для подключения наушников через разъем USB-C для зарядки и передачи данных. Однако, как известно, время все расставляет по своим местам и сегодня о наличии проводов беспокоятся только настоящие консервативные пользователи. Остальные уже привыкли к беспроводным наушникам, признали их удобными и используют каждый день. Туда руку приложили сами производители, стремительно развивая этот сегмент и нередко предлагая наушники в качестве бесплатного аксессуара для нового поколения покупателей смартфонов. Прямо как в те времена, когда проводные наушники были в коробке каждого телефона.

Развитием предложения беспроводных наушников в течение как минимум трех лет занимается и Huawei. После нескольких простых, не слишком удобных моделей, за которыми последовало улучшение, этой осенью китайский технологический гигант представил свое лучшее на данный момент достижение - FreeBuds Pro.

Необычный и красивый дизайн

С самого начала на рынке беспроводных наушников доминировали два направления. Первое - это амбушюры, полностью скрытые в ухе с тачпадом на "спинке", а второе - с небольшой ножкой, которая используется, как для захвата и извлечения наушников из уха, так и для управления. Но Huawei исторически все же выбрал второй путь.

Производитель FreeBuds Pro внес изменения в дизайн, которые отличают его от аналогичных продуктов.

Речь идет о прямоугольных ножках - у них есть как плюсы, так и минусы. Хорошо, что ножки короткие и их поверхность относительно широкая, потому амбашюры хорошо реагируют на команды, данные кончиками пальцев. Будь то регулирование громкости, проводя пальцами по поверхности вверх и вниз, или остановка на паузу и переключение песен путем зажатия.

Huawei FreeBuds Pro ФОТО: Huawei

К недостаткам можем причислить то, что FreeBuds Pro довольно далеко вне уха. Выбрав резиновый амбашюр подходящего размера, 6 грамм легких блестящих ножек очень хорошо держатся в ухе, однако далекий выступ приводит к заеданию, когда надеваешь капюшон на голову или цепляешь маску для лица за уши.

Футляр относительно большой, но тонкий - около двух с половиной сантиметров, и весит 60 граммов.

Он легко помещается в передний карман брюк и практически не выступает. В отличие от коробочек круглой формы.

Амбашюры в футляре держатся при помощи магнитов и сначала нужно наловчиться, поскольку открытая коробочка не позволяет взяться за них с обеих сторон. Зимой с замерзшими пальцами это может быть особенно сложно. Сама коробочка закрывается хорошо и во время испытательной недели рисков потерять наушники не было.

Huawei FreeBuds Pro ФОТО: Huawei

Подключаются одним касанием