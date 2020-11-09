Музыка без лишних шумов

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro выделяются отличной системой активного шумоподавления.
Когда несколько лет назад производители начали устранять круглый 3,5-миллиметровый порт, через который подключаются наушники смартфонов, меломаны подняли бурю протестов. Слабым утешением показался компенсируемый переходной кабель для подключения наушников через разъем USB-C для зарядки и передачи данных. Однако, как известно, время все расставляет по своим местам и сегодня о наличии проводов беспокоятся только настоящие консервативные пользователи. Остальные уже привыкли к беспроводным наушникам, признали их удобными и используют каждый день. Туда руку приложили сами производители, стремительно развивая этот сегмент и нередко предлагая наушники в качестве бесплатного аксессуара для нового поколения покупателей смартфонов. Прямо как в те времена, когда проводные наушники были в коробке каждого телефона.
Развитием предложения беспроводных наушников в течение как минимум трех лет занимается и Huawei. После нескольких простых, не слишком удобных моделей, за которыми последовало улучшение, этой осенью китайский технологический гигант представил свое лучшее на данный момент достижение - FreeBuds Pro.
Необычный и красивый дизайн
С самого начала на рынке беспроводных наушников доминировали два направления. Первое - это амбушюры, полностью скрытые в ухе с тачпадом на "спинке", а второе - с небольшой ножкой, которая используется, как для захвата и извлечения наушников из уха, так и для управления. Но Huawei исторически все же выбрал второй путь.
Производитель FreeBuds Pro внес изменения в дизайн, которые отличают его от аналогичных продуктов.
Речь идет о прямоугольных ножках - у них есть как плюсы, так и минусы. Хорошо, что ножки короткие и их поверхность относительно широкая, потому амбашюры хорошо реагируют на команды, данные кончиками пальцев. Будь то регулирование громкости, проводя пальцами по поверхности вверх и вниз, или остановка на паузу и переключение песен путем зажатия.
К недостаткам можем причислить то, что FreeBuds Pro довольно далеко вне уха. Выбрав резиновый амбашюр подходящего размера, 6 грамм легких блестящих ножек очень хорошо держатся в ухе, однако далекий выступ приводит к заеданию, когда надеваешь капюшон на голову или цепляешь маску для лица за уши.
Футляр относительно большой, но тонкий - около двух с половиной сантиметров, и весит 60 граммов.
Он легко помещается в передний карман брюк и практически не выступает. В отличие от коробочек круглой формы.
Амбашюры в футляре держатся при помощи магнитов и сначала нужно наловчиться, поскольку открытая коробочка не позволяет взяться за них с обеих сторон. Зимой с замерзшими пальцами это может быть особенно сложно. Сама коробочка закрывается хорошо и во время испытательной недели рисков потерять наушники не было.
Подключаются одним касанием
Интересно, что соединение FreeBuds Pro со смартфоном чрезвычайно простое. Когда вы активируете Bluetooth на своем телефоне и нажимаете кнопку, аккуратно спрятанную на одном конце футляра, телефон показывает, что он обнаружил ближайшие наушники. Остается только нажать на "Соединить" и сразу же начать слушать музыку. Телефон Huawei находит наушники даже без нажатия кнопки. Затем два устройства устанавливают соединение при каждом открытии крышки футляра.
Для разностороннего использования стоит загрузить приложение Huawei AI Life, поскольку оно обеспечивает доступ к гораздо более широкому спектру функций, включая выбор необходимого режима. Среди них - активное шумоподавление, которое является главным козырем FreeBuds Pro. Главным образом потому, что эффективное шумоподавление у небольших беспроводных наушников все еще остается редкостью. До сих пор и у Huawei этого не было. Но за эту модель китайцы заслуживают наивысшей оценки.
Нельзя сказать, что вокруг ничего нельзя услышать, но фоновый шум кажется дальше и абсолютно не мешает. Huawei заявляет, что активный шумодав снизит количество внешних шумов до 40 дБ. Доступны также и более мягкие режимы шумоподавления - "Комфорт" для тихих мест, "Обычный" и "Динамичный", который автоматически подстраивается под окружающую среду.
Энергия в течение суток
Не менее интересное решение - "Управление ситуацией", которое активирует внешний микрофон и усиливает звуки. Это особенно полезно, например, при езде на велосипеде в городе. В нем также есть возможность специального усиления голоса, чтобы наушники не пришлось доставать во время разговора. Здесь нужно быть готовым к тому, что сам голос будет громче и необычнее, а окружающие шумы, такие как рев машин или битье посуды, станут еще более выраженными.
Принимая во внимание небольшой размер наушников, звучание действительно хорошее. Оно довольно громкое и позволяет ощутить выразительные басы.
Первое поколение пользователей беспроводных наушников жаловалось, что их нужно часто заряжать, но с FreeBuds Pro таких проблем нет.
Приятно, что зарядка в футляре проходит очень быстро. Примерно в течение получала оба наушника уже заряжены и готовы к работе. Кроме того, аккумулятора на 580 мАч в коробочке хватит настолько, чтобы зарядить наушники, как минимум на четыре раза. Таким образом, их можно использовать с небольшими перерывами почти сутки.
На зарядку самого кейса, как от провода, так и от беспроводной подставки, уходит около полутора часов. Это, конечно, также можно делать, пока наушники находятся в ухе и выполняют свои обязанности.
Подытоживая все вышесказанное, Huawei FreeBuds - выгодный продукт. Наушники стильные, особенно блестящая серебристая модель, побывавшая в распоряжении TVNET, они звучат четко и громко, система активного шумоподавления работает очень хорошо, а также батарея с одной зарядкой служит достаточно долго. Цена примерно в 200 евро для продукта этого класса невысока, если учесть, что американский бренд взимает на 100 евро больше за схожий продукт.
Статья вышла в сотрудничестве с Huawei Latvija.