Умер Александр Курляндский. Он автор "Ну, погоди!" и "Возвращения блудного попугая"

Российский писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Эхо Москвы".
Причина смерти Курляндского пока не уточняется.
Писатель Александр Курляндский является одним из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая".
Некоторые его рассказы были экранизированы в "Ералаше".
В 1988 году Курляндский как автор сценария "Ну, погоди!" вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.