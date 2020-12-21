Пн, 21.12.2020
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  • Умер Александр Курляндский. Он автор "Ну, погоди!" и "Возвращения блудного попугая"
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Умер Александр Курляндский. Он автор "Ну, погоди!" и "Возвращения блудного попугая"

Российский писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Эхо Москвы".

Причина смерти Курляндского пока не уточняется.

Писатель Александр Курляндский является одним из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая". 

Некоторые его рассказы были экранизированы в "Ералаше". 

В 1988 году Курляндский как автор сценария "Ну, погоди!" вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей. 

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