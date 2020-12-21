Пн, 21.12.2020
У нас действительно нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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  • Памятник Аленушке в Воронежской области сравнили с белым ходоком из сериала "Игры престолов"
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Памятник Аленушке в Воронежской области сравнили с белым ходоком из сериала "Игры престолов"

Недавно в Воронежской области был установлен памятник основательнице села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит город Нововоронеж. Стоит сказать, что монумент не вызвал восторга, а наоборот - даже напугал. 

В 2020 году село Новая Аленовка отметила 250-летний юбилей. В честь этого события был установлен памятник. Пользователи Сети и жители не могли остаться равнодушными. Огромная часть пользователей интернета заметила, что Аленушка чем-то напомнила белого ходока из сериала "Игры престолов". 

А как вам скульптура? 

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