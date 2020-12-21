Памятник Аленушке в Воронежской области сравнили с белым ходоком из сериала "Игры престолов"

Недавно в Воронежской области был установлен памятник основательнице села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит город Нововоронеж. Стоит сказать, что монумент не вызвал восторга, а наоборот - даже напугал.
В 2020 году село Новая Аленовка отметила 250-летний юбилей. В честь этого события был установлен памятник. Пользователи Сети и жители не могли остаться равнодушными. Огромная часть пользователей интернета заметила, что Аленушка чем-то напомнила белого ходока из сериала "Игры престолов".
А как вам скульптура?
Как перестать орать???— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) December 20, 2020
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Мэнсону это памятник, какая Алёнка? pic.twitter.com/QgCAYk8Pyh— А М (@sidelnikoff) December 20, 2020
— Алёнушка постапокалипсиса! — шутят нововоронежцы, а страшная Аленка уже покоряет сеть😳 pic.twitter.com/NJ9p1L9DO6— ПЕлена (@helensmail558) December 20, 2020
Нововоронежская Алёнка олицетворяет все мои попытки сделать что то дельное, в результате которых получается все равно Алёнка pic.twitter.com/CkmV5LPQ4V— NST (@tprk_nst) December 20, 2020