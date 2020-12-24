"Дом-2" все-таки не закрывают, но закроют шоу Малышевой, а жена Петросяна ждет второго ребенка?

"Дом-2" переедет на другой телеканал

Появились слухи, что самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения "Дом-2", которое телеканал ТНТ решил закрыть и перестать показывать в конце 2020 года, задумали возродить, но на другом канале. Предполагается, что съемки могут возобновить 15 февраля 2021 года. Об этом сообщает StarHit.ru.

Анонимный источник сообщает, что уже велись переговоры с несколькими телеканалами - СТС и другими. Ходят слухи, что не изменится состав участников и ведущих не поменяется. Известно, что не планируется и сменить формат шоу.

Появились предположения, что проект будет транслироваться на канале "Пятница!". Но генеральный директор телеканала Николай Картозия опроверг эти утверждения. ""Дом-2" не переносят на "Пятницу!" Упаси господь", - цитирует его Lenta.ru.

А это значит, что пока до сих достоверно неизвестно, что же будет с шоу.

Напомним, ТНТ официально объявил о прекращении работы над шоу "Дом-2" 18 декабря. Среди причин закрытия руководство назвало низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. Последний выпуск планируется показать 30 декабря.

Закрывают программу Елены Малышевой



В начале декабря в ряде СМИ стала появляться информация о том, что передачу Елены Малышевой "Жить здорово!" скоро закроют. Как всегда достоверного источника у этих слухов не было.

В апреле Малышева уже комментировала утверждение о том, что у нее якобы случился конфликт с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

На этот раз Первый канал не стал молчать, а отреагировал на слухи о закрытии передачи "Жить здорово!". Телеканал подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

"С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью", - цитирует пресс=службу Первого канала РИА "Новости".

Представитель канала подчеркнул, что "Жить здорово!" не закрывают и не планируют закрывать.

А как вам кажется, стоит ли закрыть программу Елены Малышевой?

Елена Малышева и Ольга Бузова ФОТО: instagram/buzova86

Супруга Евгения Петросяна ждет второго ребенка



В очередной раз желтая пресса не модет оставить в покое Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову. Сейчас СМИ сообщают, что пара планируют рождение второго общего ребенка.

На этот раз источниками слухов стали не журналисты, а соседи семьи Татьяны в Туле. Они предполагают, что Ольга Брухунова (мать супруги Петросяна) переехала в Москву к дочери и ее мужу, чтобы помогать по дому.

"Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву", – цитирует соседей "Московский комсомолец".

Как и раньше, звездные супруги информацию не комментируют.

Напомним, что Петросян и Брухунова не афишировали свадьбу, как и рождение ребенка.