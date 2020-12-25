Знаменитости, с которыми пришлось проститься в 2020 году

RUS TVNETЗвездыЗвездыЗнаменитости, с которыми пришлось проститься в 2020 году 26 декабря 2020, 0:001 мин для прочтенияЗнаменитости, с которыми пришлось проститься в 2020 годуrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 5Далее"Черный" год для мира музыки: Ван Хален, Линга, Литл Ричард и другиеФОТО: instagram / коллаж RUS TVNETRUS TVNET составил список выдающихся режиссеров, писателей, актеров, телеведущих и музыкантов, которые ушли от нас в 2020 году. Давайте вспомним их имена!"Черный" год для мира музыки: Ван Хален, Линга, Литл Ричард и другие Шокирующие утраты в мире культуры: Виктюк, Лимонов и другиеТрагический год для кино и театра: смерть Шона Коннери, Гафта, Джигарханяна и других Телеведущие, которые умерли в 2020 году: Колтовой, Беляев и Борисов Продолжение статьи1 / 5Далее"Черный" год для мира музыки: Ван Хален, Линга, Литл Ричард и другиезвездызвезды 90-хитоги годакинозвездыНи слова про Covid-19российские звездысмертьсмерть музыкантателезвезды