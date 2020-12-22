12-летний школьник устроил рейв в туалете своего католического колледжа

Инцидент произошел а английском графстве Большой Манчестер. Школьник разослал приглашения с помощью Snapchat. Вечеринка состоялась 11 декабря во время обеденного перерыва.

Для гостей были даже угощения: бесплатные шоколадки и газировка. Кэл принес диджейское оборудование и лампы.

Вечеринка длилась лишь полчаса, так как о ней узнали учителя и мероприятие остановили. У Кэла были изъяты колонки и лампы.

Родители школьника не стали ругать его, а поделились этой историей в соцсетях. Они указали, что гордятся сыном.

Теперь Кэл звезда интернета. Новость о его рейве в школьном туалете стала вирусной. Для мальчика даже собирают средства на диджейское оборудование.