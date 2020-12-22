12-летний школьник устроил рейв в туалете своего католического колледжа

12-летний британский школьник Кэл Белл организовал в туалете католического колледжа, где он учится, рейв-вечеринку. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на Dazed.
Инцидент произошел а английском графстве Большой Манчестер. Школьник разослал приглашения с помощью Snapchat. Вечеринка состоялась 11 декабря во время обеденного перерыва.
Для гостей были даже угощения: бесплатные шоколадки и газировка. Кэл принес диджейское оборудование и лампы.
Вечеринка длилась лишь полчаса, так как о ней узнали учителя и мероприятие остановили. У Кэла были изъяты колонки и лампы.
Родители школьника не стали ругать его, а поделились этой историей в соцсетях. Они указали, что гордятся сыном.
Теперь Кэл звезда интернета. Новость о его рейве в школьном туалете стала вирусной. Для мальчика даже собирают средства на диджейское оборудование.
Just had a call from Caels school He had organised a rave in the boys toilets at dinner time invited all the boys from...Опубликовано Louise Bell Пятница, 11 декабря 2020 г.