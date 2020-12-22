Родные рассказали о последних днях жизни Гвидо Линги и причине смерти

Линга вспомнил, что во вторник, 15 декабря, брат ему позвонил и ничто не свидетельствовало о том, что ему не здоровится, но около пяти часов вечера Гвидо стало плохо.

Супруга Гвидо Эвия рассказала, что она пришла домой и увидела, что муж так забавно сидит в своей комнате на втором этаже. Он дышал тяжело и быстро. Она спросила у него, все ли с ним хорошо. Он сказал: "Да, все в порядке!".

Но женщина приняла решение вызвать бригаду "Скорой помощи". Гвидо сам смог сесть в машину к медикам, но внезапно у него остановилось сердце. 40 минут врачи пытались его реанимировать.

"Гвидо отвезли в реанимацию, где выяснилось, что у него катастрофическое воспаление легких. В одном легком была вода. Надо было и поддерживать его жизнь, а также лечить воспаление", - объяснил Игорь.

Музыкант впал в кому. Родные высказали благодарность всему медперсоналу, который боролся за жизнь музыканта целых пять дней, пока в воскресенье им не сообщили, что сердца артиста остановилось.

Гвидо Линга родился 16 июня 1969 года и является автором многих песен и хитов.

В 1980-х годах Линга играл в группах Ārprāc и Zig Zag, но в конце 1988 года он сформировал группу Linga, первое большое выступление которой состоялось на фестивале Rock for Independence в 1989 году.

В последние годы Гвидо Линга также работал диджеем на Latvijas radio 2.

Линга и его жена Эвия вырастили двух сыновей - Дэна и Свена.

В начале этого года во Дворце культуры ВЭФ музыкант отметил концертом группы Linga два юбилея - свое 50-летие и 30-летие коллектива, в который также входит старший сын Гвидо Свенс, недавно достигший совершеннолетия.

Среди наиболее популярных композиций группы Linga такие песни, как Nāc dejot, Krodziņš, Signe melo, Šeit šeit.

Публичное прощание с артистом состоится 26 декабря с 11.00 до 16.00 на террасе кафе Ansamblis. На всех посетителях должны быть защитные маски, также следует соблюдать дистанцию 2 метра.

