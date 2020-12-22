В Москве за акцию в поддержку Навального задержали режиссера Виталия Манского, живущего в Латвии

Известно, что Манский встал у здания ФСБ на Лубянке с трусами в руках. Режиссер Аскольд Куров отметил со слов полицейских, что его повезли в отделение МВД по Мещанскому району.

"Он простоял буквально пять секунд, я успел сделать одну фотографию, и тут же подошли сотрудники полиции. Сначала они попросили документы, проверили и отпустили, но потом мы не успели дойти до перекрестка, как его снова догнали, попросили задержаться", - сказал он.

После прибежали еще десять человек. Они начали проверку документов у Курова и Манского.

"В итоге Виталия задержали, а меня остановили, не дали мне пройти дальше", - цитирует Курова "Новая газета".

Режиссер сейчас находится у ОВД, но ему не дают никакой информации о местонахождении Манского.

Напомним, что накануне Навальный под видом помощника секретаря Совбеза позвонил фигуранту расследования о причастности ФСБ к его отравлению. Предположительно, сотрудник ФСБ рассказал оппозиционеру о том, что самая большая концентрация яда была на трусах политика.

Пресс-секретарь президента России При этом Дмитрий Песков отметил, что вчера ФСБ прокомментировала разговор "достаточно исчерпывающе и однозначно". Алексея Навального Песков назвал "больным", подчеркнув, что это его личная точка зрения.

Российский режиссер Виталий Манский перебрался жить в Латвию в 2014 году.