91-летнюю Александру Пахмутову и ее 92-летнего мужа госпитализировали с Covid-19

В течение нескольких месяцев пожилая пара соблюдала режим самоизоляции. Супруги знали, что находятся в группе риска, поэтому максимально сократили все контакты с внешним миром. Однако избежать заражения коронавирусом все равно не удалось.

На данный момент оба находятся в Центральной клинической больнице и чувствуют себя нормально. По информации "Комсомольской правды", супруги заразились во время обследования в платной клинике в Барвихе.