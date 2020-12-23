Ср, 23.12.2020
Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Алексей Навальный
Алексей Навальный
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • 91-летнюю Александру Пахмутову и ее 92-летнего мужа госпитализировали с Covid-19
1 мин для прочтения

91-летнюю Александру Пахмутову и ее 92-летнего мужа госпитализировали с Covid-19

Александра Пахмутова

ФОТО: Скриншот с видео

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов были госпитализированы с коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на знакомую семьи.

В течение нескольких месяцев пожилая пара соблюдала режим самоизоляции. Супруги знали, что находятся в группе риска, поэтому максимально сократили все контакты с внешним миром. Однако избежать заражения коронавирусом все равно не удалось.

На данный момент оба находятся в Центральной клинической больнице и чувствуют себя нормально. По информации "Комсомольской правды", супруги заразились во время обследования в платной клинике в Барвихе.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов вместе уже 64 года. Супруги так и не стали родителями, ведь главной их страстью всегда было творчество. Выдающиеся деятели искусств стал авторами самых известных композиций советского времени.

Последние новости

НАВЕРХ
Back