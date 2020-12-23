Страны Балтии организуют рейс для возвращения своих граждан из Великобритании

Как сообщалось, принимая во внимание информацию о новой мутации Covid-19, с понедельника до 1 января запрещены пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией.

Ранее Ринкевич сообщил, что до конца года, вероятно, состоится один общий репатриационный рейс, которым в Латвию смогут вернуться только люди, у которых есть веские социальные или юридические причины для репатриации.

Об этом заявил и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, дата рейса, а также другие детали будут определены в ближайшее время.

"Перелет будет организован по маршруту Лондон - Рига", - уточнил Рейнсалу, добавив, что из Латвии эстонцы и литовцы смогут добраться домой.