Страны Балтии организуют рейс для возвращения своих граждан из Великобритании

В среду, 23 декабря, пройдет дистанционное заседание министров иностранных дел стран Балтии о репатриации подданных стран Балтии из Великобритании, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщалось, принимая во внимание информацию о новой мутации Covid-19, с понедельника до 1 января запрещены пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией.
Ранее Ринкевич сообщил, что до конца года, вероятно, состоится один общий репатриационный рейс, которым в Латвию смогут вернуться только люди, у которых есть веские социальные или юридические причины для репатриации.
Об этом заявил и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, дата рейса, а также другие детали будут определены в ближайшее время.
"Перелет будет организован по маршруту Лондон - Рига", - уточнил Рейнсалу, добавив, что из Латвии эстонцы и литовцы смогут добраться домой.
Люди, возвращающиеся в Латвию организованными МИД репатриационными рейсами, должны будут соблюдать 10-дневную самоизоляцию в определенной и оплаченной государством гостинице, а также сдать обязательный тест на Covid-19.