Репатриационный рейс из Великобритании 28 декабря реализует airBaltic

Он добавил, что билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов.

"Мы говорим людях, у которых есть обоснованные социальные, гуманитарные или юридические причины для возвращения. Это, например, люди, которые не смогут оставаться в Великобритании после 1 января из-за Brexit, или люди, которые были в командировке в Великобритании", - сказал министр.

Он сообщил, что Литва и Эстония обеспечат транспортировку своих жителей из Риги. В свою очередь латвийцы по прибытии в Латвию должны будут пройти обязательный тест на Covid-19 и соблюдать десятидневную самоизоляцию в выбранной и оплачиваемой государством гостинице.