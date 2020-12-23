Власти РФ планируют выдвинуть в Госдуму Пугачеву и Павла Волю

Планируется также провести переговоры с так называемыми "лидерами мнений", но они вряд ли согласятся на такой шаг. При этом числе потенциальных кандидатов оказались актер Иван Охлобыстин, известный сыровар Олег Сирота и экс-глава московского департамента культуры Сергей Капков.

О предложении выдвижения в Госдуму также сообщил телеведущий Анатолий Вассерман. Однако в его случает предложение поступило не от "Единой России".