Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального. Кажется, грядут новые санкции

"Соединенные Штаты считают, что сотрудники российского ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления господина Навального. Нет другого правдоподобного объяснения его отравления, кроме участия и ответственности в этом российского правительства. Конечно, российское правительство и президент Путин хотят, чтобы мы считали иначе".

Представитель Госдепа заявил, что нежелание и неспособность России ответить на вопросы об отравлении политика говорят о многом:

"Россия выдвинула множество противоречивых теорий заговора. Давайте начистоту: такие вещи - не более, чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов,

стоящих перед российским правительством, на которые то еще не ответило".

Телеканал CNN называет заявление Госдепартамента наиболее решительным комментарием администрации действующего президента США Дональда Трампа об отравлении Навального. Ранее телеканал неоднократно отправлял запросы в ведомство по поводу инцидента с оппозиционером.

В Госдепе еще не ответили на вопрос, почему Россия не понесла ответственность за случившееся, а также почему ведомство так медлило с заявлением.

Два источника телеканала сообщили, что власти США подготовили санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального, однако, чтобы их ввести, необходимо получить одобрение со стороны всего правительства страны и Дональда Трампа, который ранее не обвинял Россию в отравлении оппозиционера.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили журналистское расследование, в котором утверждалось, что спецгруппа сотрудников ФСБ, которая следила за политиком с 2017 года, отравила российского политика Алексея Навального боевым ядом из группы "Новичок". Владимир Путин назвал эти публикации "легализацией материалов американских спецслужб".

21 декабря Навальный на своем канале в YouTube опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого представил, как сотрудника ФСБ и участника команды по отравлению Константина Кудрявцева. В ходе разговора Алексей Навальный представился помощником секретаря Совбеза России Николая Патрушева и попросил предоставить отчет об операции ФСБ. В ответ на это Кудрявцев рассказал некоторые детали отравления - например, что боевой яд был нанесен на внутреннюю сторону трусов Навального. В ФСБ этот разговор называли подделкой.