Продается черная "Волга" из КГБ. Сколько она стоит?

Чрезвычайно мощная "Волга" когда-то была куплена бывшим работником структур госбезопасности, но перед передачей частному владельцу двигатель прошел техобслуживание. Какое-то время эта машина использовалась как повседневное транспортное средство, но затем попала в руки нового владельца.

ФОТО: auto.ru

Он намеревался восстановить машину до ее первоначального состояния. Однако, этого не произошло, и после очередной смены владельца Волга перешла к нынешнему хозяину.

ФОТО: auto.ru

Основное отличие этой модификации от штатного ГАЗ-3102 - под капотом. Седан комплектуется восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ объемом 5,5 л. Двигатель имеет один четырехкамерный карбюратор (у ЗМЗ-505 также были двухкамерные версии) мощностью 195 л.с. Двигатель работает в паре с 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Эта версия ГАЗ-3102 помимо более мощного двигателя получила еще и усиленную подвеску.

ФОТО: auto.ru

В объявлении о продаже автомобиля указано, что автомобиль 1994 года выпуска проехал 55 тысяч километров. Изначально за машину просили 2 миллиона рублей, но интерес, видимо, не такой высокий, как ожидалось. Таким образом, сейчас автомобиль стоит на 100 тысяч дешевле и его можно купить за 1,9 миллиона рублей, что составляет меньше 21 тысячи евро.