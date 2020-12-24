Родственница королевской семьи и муза Карла Лагерфельда: какой была Стелла Теннант?

Аристократка в моделинге

Теннант родилась в Шотландии, в аристократической семье. Ее родители - герцог и герцогиня Девонширские, которые являются родственниками самой Елизавете II. Аристократизм Стеллы также проявлялся от внешности до воспитания и манер.

Супермодель

После дебюта а качестве модели в 1993 году карьера Стеллы пошла на взлет: она снялась в рекламной кампании Versace вместе с Линдой Евангелистой, а затем и вовсе заполучила эксклюзивный контракт с Chanel.

За свою карьеру (27 лет - один из наибольших сроков) она поработала со всеми значимыми дизайнерами современности: от Джанни Версаче до Карла Лагерфельда. Она участвовала в съемках и показах практически до самого конца своей жизни (последним шоу для нее было Valentino сезона весна-лето 2020).

Муза Лагерфельда

Особенные отношения ее всегда связывали с дизайнером Карлом Лагерфельдом. Дизайнер в 1993-м лично выбрал ее лицом Chanel. С тех пор у них завязались не только рабочие, а дружеские отношения. Модель была настоящей музой Карла, которая неоднократно открывала и закрывала его показы и снималась в рекламах его брендов. Кстати, не раз она делила подиум или площадку с моделями сильно моложе нее.

Активистка

В 2009-м Стелла работала с организацией Global Cool, призывающей сократить использование электроэнергии, а в 2012-м она выразила еще и свои политические взгляды, подписав совместно с 200 другими публичными лицами письмо для The Guardian, где выражалась надежда, что Шотландия не покинет состав Великобритании после референдума по данному вопросу.

Национальное достояние