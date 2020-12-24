"Я думал, что умер": Харламов рассказал, как в Риге ему стало плохо в казино

"Это ужасно! Первый раз у меня это вышло в казино в Риге", - признался Харламов.

Юморист рассказал, что у него в тот момент было хорошее настроение. Он сидел, выпивал и играл в аппараты. Харламову стало невыносимо больно. Артист попросил друга сходить а аптеку и принести ему обезболивающих.

"Боль такая, что ты не можешь ни сидеть ни стоять. Я снял с себя всю одежду в казино. Я там по этому казино... Мокрый насквозь... Я думал, что умер. Потемнело все", - заметил Гарик.

Через пять минут приехала Скорая помощь. Харламов на тот момент уже был в одних трусах. Все происходило прямо в зале казино. Медик сделал Гарику укол обезболивающего, но оно не сразу подействовало. Тогда она вколола ему еще одну дозу.

Артиста отвезли на капельницу. Камень вышел сам и боль пропала. Харламова отпустили, но ровно через 3,5 часа он вернулся в казино. Персонал и посетители были в шоке.

"Бессмертный", - прокомментировал Харламов.