Чт, 24.12.2020
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ФСБ, латвийская разведка и свадьба: в России супругов посадили по обвинению в госизмене

ФОТО: Pexels

Российский Калининградский областной суд признал Антонину Зимину и Константина Антонца - супругов из Калининграда - виновными в государственной измене и приговорил их к 13 и 12 годам заключения соответственно, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС и отца подсудимой Константина Зимина.

Адвокат Михаил Баев сообщил изданию "МБХ медиа", что Константину Антонцу дали 12 с половиной лет строгого режима, а Антонине Зиминой - 13 лет общего режима. Помимо этого, их приговорили к штрафам по 100 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на год. Защита намерена обжаловать приговор.

Супругов обвинили в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко - он был гостем на их свадьбе. После этого,

по версии следствия, Антонец и Зимина переслали фотографии капитана ФСБ с празднования представителям разведки Латвии.

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Супруги не признавали вину.

Газета "Коммерсант" сообщала, что в деле появился и второй эпизод - о передаче латвийской разведке неких документов под грифом "секретно", которые Антонец получил во время своей работы юристом в министерстве экономики Калининградской области.

Отец Антонины Зиминой Константин утверждал, что к концу процесса обвинение уже не настаивало на наказании по первому эпизоду уголовного дела.

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