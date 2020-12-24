ФСБ, латвийская разведка и свадьба: в России супругов посадили по обвинению в госизмене

Российский Калининградский областной суд признал Антонину Зимину и Константина Антонца - супругов из Калининграда - виновными в государственной измене и приговорил их к 13 и 12 годам заключения соответственно, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС и отца подсудимой Константина Зимина.
Адвокат Михаил Баев сообщил изданию "МБХ медиа", что Константину Антонцу дали 12 с половиной лет строгого режима, а Антонине Зиминой - 13 лет общего режима. Помимо этого, их приговорили к штрафам по 100 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на год. Защита намерена обжаловать приговор.
Супругов обвинили в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко - он был гостем на их свадьбе. После этого,
Супруги не признавали вину.
Газета "Коммерсант" сообщала, что в деле появился и второй эпизод - о передаче латвийской разведке неких документов под грифом "секретно", которые Антонец получил во время своей работы юристом в министерстве экономики Калининградской области.
Отец Антонины Зиминой Константин утверждал, что к концу процесса обвинение уже не настаивало на наказании по первому эпизоду уголовного дела.