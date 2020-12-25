Пт, 25.12.2020
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Билл Гейтс
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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

ФОТО: https://www.instagram.com/group_nana_

Музыкальный продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись. Об этом пишет РИА "Новости".

Мировой суд удовлетворил иск артистки, подавшей заявление о расторжении брака 6 ноября. Это подтвердил пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин.

В качестве камня преткновения в этот браке названа квартира Федосеевой-Шукшиной, которую она сначала подарила Алибасову, в после решила забрать назад.

Напомним, что 73-летний Бари Алибасов и 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина зарегистрировала брак два года назад. После следовала серия скандалов и публикаций в желтой прессе, связанных с этим браком. В конце ноября стало известно, что самочувствие Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. 

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