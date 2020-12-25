Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

В качестве камня преткновения в этот браке названа квартира Федосеевой-Шукшиной, которую она сначала подарила Алибасову, в после решила забрать назад.

Напомним, что 73-летний Бари Алибасов и 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина зарегистрировала брак два года назад. После следовала серия скандалов и публикаций в желтой прессе, связанных с этим браком. В конце ноября стало известно, что самочувствие Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось.