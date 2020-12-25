Онкология, потеря голоса, сломанная челюсть и десятки операций: что произошло с Юлией Волковой?

В 19 лет певица родила дочь Викторию от охранника Павла Сидорова. Сейчас Вике 16. В середине нулевых Волкова связала свою жизнь с Парвизом Ясиновым (сын миллионера Обида Ясинова). Ради него Юлия даже приняла ислам. Она родила Парвизу сына Самира. 27 декабря мальчику исполнится 13 лет. В 2010 году Юлия и Парвиз расстались, а в 2016 году Волкова вернулась в православие.

На программе "Пусть говорят" Юля рассказала, что у нее начался новый роман, но она не называет имя и род занятий мужчины. Известно, что он жил в Турции.

Началось все с того, что Юле захотелось отдохнуть от множества операций, который ей пришлось пережить. Ведь у нее был диагностирован рак горла. Был поврежден голосовой нерв и голос стал сиплый. Был период, когда певица вообще не могла говорить. Чтобы вернуть возможность говорить и петь она перенесла не одну операцию.

Казалось бы, у Юли началась спокойная жизнь с возлюбленным, который принял ее детей. Но в какой-то момент она поняла, что у этих отношения нет будущего. Она решила порвать с мужчиной по телефону.

Юлии казалось, что мужчина все понял. Она продолжала борьбу с онкологией, а через полгода он позвонил няне детей. Сказал, что надо закончить отношения. Тем более что у Юлии и экс-возлюбленного была совместная недвижимость.

В один из дней, когда Юля была вместе с детьми и няней на улице, ее окликнули. Последующие удары по лицу Волкова впоследствии сравнила с боксом. Певица все списывает на выдуманную ревность.

"Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. Но я не проронила ни одной слезы из-за шока... У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть все", - цитирует Волкову "Комсомольская правда".

У Юлии был перелом челюсти. Ее прооперировали и собрали буквально по частям. Четыре пластины и 16 болтов. Полтора месяца она ела через трубочку.

Волкова не стала обращаться в турецкую полицию. Она сейчас говорит о том, что для нее бывший возлюбленный умер.

"Уверена, что эта ситуация не останется безнаказанной, и этот эфир этому поможет. ", - сказала она.