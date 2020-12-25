Продано ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона Neverland

Некогда принадлежавшее королю поп-музыки Майклу Джексону ранчо Neverland в Калифорнии было продано за 22 миллиона долларов американскому миллиардеру Майклу Берклу.
Недвижимость площадью 1100 гектаров, переименованную после смерти Джексона в 2009 году в Sycamore Valley Ranch, Беркл, консультировавший когда-то Джексона по финансовым вопросам, приобрел с целью продать позже за лучшую цену, сказал агентству AFP представитель Беркла.
В восьмидесятых годах прошлого века Джексон приобрел это ранчо за 29,5 миллионов долларов.
За год до смерти певца Neverland у Джексона купила принадлежащая стороннику президента США Дональда Трампа Томасу Бараку инвестиционная компания Colony Capital.
На территории ранчо Джексон создал парк аттракционов, однако он уже давно был снесен.
Джексон скончался в 2009 году после того, как врач ввел ему слишком большую дозу успокоительных медикаментов, которые музыкант использовал для борьбы с бессонницей.
Галерея: Ранчо Майкла Джексона