Продано ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона Neverland

Недвижимость площадью 1100 гектаров, переименованную после смерти Джексона в 2009 году в Sycamore Valley Ranch, Беркл, консультировавший когда-то Джексона по финансовым вопросам, приобрел с целью продать позже за лучшую цену, сказал агентству AFP представитель Беркла.

В восьмидесятых годах прошлого века Джексон приобрел это ранчо за 29,5 миллионов долларов.

За год до смерти певца Neverland у Джексона купила принадлежащая стороннику президента США Дональда Трампа Томасу Бараку инвестиционная компания Colony Capital.

На территории ранчо Джексон создал парк аттракционов, однако он уже давно был снесен.

Джексон скончался в 2009 году после того, как врач ввел ему слишком большую дозу успокоительных медикаментов, которые музыкант использовал для борьбы с бессонницей.