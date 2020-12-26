Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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  • "Голос": корпоратив в преисподней, самый романтичный из "уличных" и слепой пианист в финале
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"Голос": корпоратив в преисподней, самый романтичный из "уличных" и слепой пианист в финале
Видео

шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео с YouTube

25 декабря в эфире Первого канала прошел полуфинал вокального шоу "Голос". Решение принимали наставники и зрители. 

Напомним, что к полуфиналу у каждого из наставников осталось по два участника. Они распределяли между подопечными 60% и 40% своей оценки, а затем к результату прибавлялся процент голосов зрителей проекта.

В команде Полины Гагариной были Кирилл Суслов и Яна Габбасова. Девушка в полуфинале исполнила хит Ирины Дубцовой "О нем". Она покорила им Гагарину и зрителей. 

Таким образом, Яна прошла в финал с итоговыми 123,9%. 

Дмитрий Нагиев объявил команду Сергея Шнурова как "блюстители беспорядка": Мария Русакова и Дмитрий Венгеров.

Русакова исполняла песню "Позвони мне, позвони", а Венгеров представил кавер на хит группы "Звери" "Районы-кварталы". Баста назвал их выступление "корпоративом в преисподней". 

В итоге в финал прошел Венгеров.

У Валерия Сюткина было тоже два полуфиналиста - Сурен Платонов и Олег Аккуратов. Платонов выступил с "Io ti darò di più" на итальянском и русском языках ("Я дам тебе больше" - Муслим Магомаев). а Аккуратов представил легендарную песн Ар Келли "I Believe I Can Fly". Именно Аккуратов и прошел дальше.

Любопытный факт: Олег Аккуратов - полностью слепой пианист из Краснодарского края, который обладает не только феноменальным слухом, но и музыкальной памятью. 

Из своей команды Баста пропустил в финал Василия Пасечника. Дмитрий Нагиев назвал рэпера "самый романтичный из уличных" из-за выбора репертуара для участников.  

По итогам дальше прошли: Яна Габбасова, Дмитрий Венгеров, Олег Аккуратов и Василий Пасечник.

Финал девятого сезона шоу "Голос" выйдет в эфир 30 декабря. Победителя выберут зрители.

(Потраченные на отправку сообщений средства будут переданы в благотворительный фонд WorldVita).

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