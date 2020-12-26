"Голос": корпоратив в преисподней, самый романтичный из "уличных" и слепой пианист в финале

Напомним, что к полуфиналу у каждого из наставников осталось по два участника. Они распределяли между подопечными 60% и 40% своей оценки, а затем к результату прибавлялся процент голосов зрителей проекта.

В команде Полины Гагариной были Кирилл Суслов и Яна Габбасова. Девушка в полуфинале исполнила хит Ирины Дубцовой "О нем". Она покорила им Гагарину и зрителей.

Таким образом, Яна прошла в финал с итоговыми 123,9%.

Дмитрий Нагиев объявил команду Сергея Шнурова как "блюстители беспорядка": Мария Русакова и Дмитрий Венгеров.

Русакова исполняла песню "Позвони мне, позвони", а Венгеров представил кавер на хит группы "Звери" "Районы-кварталы". Баста назвал их выступление "корпоративом в преисподней".

В итоге в финал прошел Венгеров.

У Валерия Сюткина было тоже два полуфиналиста - Сурен Платонов и Олег Аккуратов. Платонов выступил с "Io ti darò di più" на итальянском и русском языках ("Я дам тебе больше" - Муслим Магомаев). а Аккуратов представил легендарную песн Ар Келли "I Believe I Can Fly". Именно Аккуратов и прошел дальше.

Любопытный факт: Олег Аккуратов - полностью слепой пианист из Краснодарского края, который обладает не только феноменальным слухом, но и музыкальной памятью.

Из своей команды Баста пропустил в финал Василия Пасечника. Дмитрий Нагиев назвал рэпера "самый романтичный из уличных" из-за выбора репертуара для участников.

По итогам дальше прошли: Яна Габбасова, Дмитрий Венгеров, Олег Аккуратов и Василий Пасечник.

Финал девятого сезона шоу "Голос" выйдет в эфир 30 декабря. Победителя выберут зрители.