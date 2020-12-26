Светлана Сурганова: "Музыкопроизводство стало очень легким"

Российская рок-исполнительница Светлана Сурганова дала большое интервью РИА "Новости", в котором затронула тему создания современной музыки.
"Музыкопроизводство, если так можно сказать, стало очень легким. И доступным — фактически каждому!" - считает исполнительница.
Она объяснила, что теперь легко записать трек у себя дома. Для этого ненужно дорогостоящего оборудования или специальной студии.
"При желании качественную "демку" нетрудно сделать хоть в мобильном приложении на телефоне или в планшете. Выложить ее в Сеть и за сутки прославиться, если там действительно что-то бомбическое", - заметила Сурганова.
Она подчеркнула, что все упростилось и порог доступа снизился.
"Но вот насколько это повлияло в целом на качество музыкального материала? Не знаю", - задумывается артистка.
Светлана Сурганова заметила, что лично она этим путем не пошла.
"Для своей студии я приобрела парочку хороших аналоговых приборов и микрофонов, продумала акустику в помещении, чтобы писать живые инструменты, добиваясь максимальной сочности звука", - указала исполнительница.
Она также отметила, что есть своя прелесть в том, что музыка остается на физических носителях, а не в "мифическом цифровом облаке". Сургановой нравится, когда композиция, вне зависимости от скорости и доступа интернета, у тебя под рукой.