Сб, 26.12.2020
Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками. Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
1 мин для прочтения

Светлана Сурганова: "Музыкопроизводство стало очень легким"

Российская рок-исполнительница Светлана Сурганова дала большое интервью РИА "Новости", в котором затронула тему создания современной музыки.

"Музыкопроизводство, если так можно сказать, стало очень легким. И доступным — фактически каждому!" - считает исполнительница.

Она объяснила, что теперь легко записать трек у себя дома. Для этого ненужно дорогостоящего оборудования или специальной студии.

"При желании качественную "демку" нетрудно сделать хоть в мобильном приложении на телефоне или в планшете. Выложить ее в Сеть и за сутки прославиться, если там действительно что-то бомбическое", - заметила Сурганова. 

Она подчеркнула, что все упростилось и порог доступа снизился. 

"Но вот насколько это повлияло в целом на качество музыкального материала? Не знаю", - задумывается артистка. 

Светлана Сурганова заметила, что лично она этим путем не пошла.

"Для своей студии я приобрела парочку хороших аналоговых приборов и микрофонов, продумала акустику в помещении, чтобы писать живые инструменты, добиваясь максимальной сочности звука", - указала исполнительница. 

Она также отметила, что есть своя прелесть в том, что музыка остается на физических носителях, а не в "мифическом цифровом облаке". Сургановой нравится, когда композиция, вне зависимости от скорости и доступа интернета, у тебя под рукой. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back