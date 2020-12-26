В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Прививку получил врач Бостонского медцентра по имени Хоссейн Садразаде. После вакцинации доктор находился под наблюдением и вскоре у него началась аллергическая реакция. Ему было разрешено самому сделать инъекцию эпинефрина. В медцентре рассказывают, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Издание ABC News напоминает, что ранее поступали сообщения об аллергической реакции на другую вакцину от коронавируса, которую произвела компания Pfizer.

Сам Садразаде сообщил прессе, что специально решил привиться вакциной Moderna, а не Pfizer, потому что страдает от аллергий, конкретно - от аллергии на моллюсков. Врач рассказал, что буквально через минуту после укола он почувствовал учащенное сердцебиение, у него онемел язык, и резко упало давление.

Садразаде поведал, что эти ощущения были сходны с его прошлыми приступами аллергии. Однако, как он сказал, последний раз настолько сильный приступ у него был в 11 лет, только когда выяснилось, что он аллергик.

Ранее представитель Moderna доктор Жаклин Миллер говорила, что сообщения о реакциях на вакцину, которые поступали на этапе регистрации, не подтвердились.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи уже предупреждал, что склонные к аллергиям люди должны вакцинироваться в больницах, где в случае необходимости им смогут оказать помощь.

В декабре в США начали применять первые две вакцины от Covid-19. Первой разрешение получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, после - вакцина от Moderna. Оба препарата необходимо вводить дважды для выработки устойчивого иммунитета.