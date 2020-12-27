"Мы в одной возрастной группе с президентом": Михаил Ширвиндт о российских вакцинах от Covid-19

На пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что вакцинируется, как только это станет возможным. На тот момент использование вакцины для людей старше 60 еще не было одобрено.

"Только сегодня я понял, что мы в одной группе с президентом. Наконец-то я с президентом совпал - мы одногруппники! Мне за 60 и ему за 60", - заметил Михаил Александрович.

Он напомнил, что Путин объяснил свой отказ вакцинироваться тем, что еще не разрешено это делать его возрастной группе.

"Я понял, что все буду делать как скажет президент. Когда мы это увидим, то я задумаюсь об этой прививке для себя", - указал телеведущий.

Ширвиндт подчеркнул, что доверия мало. Ведь вакцина не прошла до конца испытания и "эта горячка" немного пугает. Он слышал, что более перспективна другая вакцина "Вектор". Михаил Александрович хочет подождать и посмотреть, вдруг у тех, кто вакцинировался "рога вырастут".

Что касается вакцин Pfizer или Moderna, то он достоверно сказать не может. Блогер объяснил, что народу часто врали. Он переживает, что людям будут продолжать врать, а часть информации вообще скроют.