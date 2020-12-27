"Ледниковый период": абсолютная победа звезды сериала "Кухня". А что с Бузовой и Тодоренко?

Первое место в этом сезоне заняли звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Александр Энберт, стабильно лидировавшие каждый выпуск.

На втором месте оказались актер из сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко в паре с Яной Хохловой.

Ведущая Региона Тодоренко и Роман Костомаров получили бронзу, а певица Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев стали обладателями приза зрительских симпатий.