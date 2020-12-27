Вс, 27.12.2020
В этих ящиках - спасенные жизни Илзе Винькеле о доставке в Латвию первых вакцин от Covid-19
Илзе Винькеле о доставке в Латвию первых вакцин от Covid-19
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Ледниковый период": абсолютная победа звезды сериала "Кухня". А что с Бузовой и Тодоренко?
1 мин для прочтения

"Ледниковый период": абсолютная победа звезды сериала "Кухня". А что с Бузовой и Тодоренко?
Видео

26 декабря на Первом канале прошел финал проекта "Ледниковый период". 

Первое место в этом сезоне заняли звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина и Александр Энберт, стабильно лидировавшие каждый выпуск.

На втором месте оказались актер из сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко в паре с Яной Хохловой.

Ведущая Региона Тодоренко и Роман Костомаров получили бронзу, а певица Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев стали обладателями приза зрительских симпатий.

А за кого болели вы? 

Последние новости

НАВЕРХ
Back