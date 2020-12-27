Подробности взрыва в Нэшвилле: ФБР выясняло, не было ли у владельца фургона "паранойи из-за 5G"

В воскресенье, 26 февраля, агенты ФБР провели обыск в частном доме Уорнера, находящемся в 18 километрах от Нэшвилла, пишет Reuters. Агентство отмечает, что 25 ноября мужчина бесплатно передал дом в собственность женщине в Лос-Анджелесе, однако на документе присутствует только его подпись.

Кроме того, журналисты обнаружили белый фургон возле дома Уорнера на Google Street View. "Медуза" отмечает, что фото были сделаны в мае прошлого года. При этом, по информации полиции, в Нэшвилле как раз взорвался автофургон белого цвета.

В данный момент ФБР не готово назвать имен возможных подозреваемых. Как заявил Reuters специальный агент Дуга Корнески,

следователи ведут работу "над идентификацией того, что, по-видимому, было человеческими останками, найденными в обломках фургона".

"Медуза" также пишет, что следователи выясняют, было ли целью взрыва здание компании AT&T, возле которого он и произошел. В частности, по информации телеканала WSMV, агенты ФБР пытались выяснить у соседей Уорнера, не было ли у того "паранойи по поводу 5G".