Подробности взрыва в Нэшвилле: ФБР выясняло, не было ли у владельца фургона "паранойи из-за 5G"

Стали известны подробности взрыва в Нэшвиле, США. Как сообщает CBS со ссылкой на собственные источники, взорвавшийся фургон принадлежал Энтони Куинну Уорнеру. По мнению полиции, 63-летний мужчина может быть причастен к взрыву.
В воскресенье, 26 февраля, агенты ФБР провели обыск в частном доме Уорнера, находящемся в 18 километрах от Нэшвилла, пишет Reuters. Агентство отмечает, что 25 ноября мужчина бесплатно передал дом в собственность женщине в Лос-Анджелесе, однако на документе присутствует только его подпись.
Кроме того, журналисты обнаружили белый фургон возле дома Уорнера на Google Street View. "Медуза" отмечает, что фото были сделаны в мае прошлого года. При этом, по информации полиции, в Нэшвилле как раз взорвался автофургон белого цвета.
В данный момент ФБР не готово назвать имен возможных подозреваемых. Как заявил Reuters специальный агент Дуга Корнески,
"Медуза" также пишет, что следователи выясняют, было ли целью взрыва здание компании AT&T, возле которого он и произошел. В частности, по информации телеканала WSMV, агенты ФБР пытались выяснить у соседей Уорнера, не было ли у того "паранойи по поводу 5G".
Напомним, три человека получили ранения в результате взрыва в Рождество автокаравана в Нэшвилле, штат Теннеси. В результате происшествия во всем штате возникли перебои со связью.