Любовь Соболь отпустили из изолятора

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 27 декабря, вышла на свободу из следственного изолятора. Ей предъявлены официальные обвинения по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь считает это дело попыткой давления на основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального.

По ее словам, с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз. Она отметила, что следователи "запутались в разных протоколах", а в деле присутствует "очень много несостыковок", приводит издание "Медиазона" слова Соболь.

Первое задержание у квартиры предполагаемого отравителя Навального

Любовь Соболь была задержана вечером 21 декабря около дома Константина Кудрявцева, одного из вероятных отравителей Навального. Соболь позвонила в дверь квартиры Кудрявцева, но ей не открыли. После этого полиция заблокировала женщину в машине во дворе дома.

В полиции ее намеревались опросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь отказалась от показаний и через несколько часов была отпущена без предъявления обвинений. Суд оштрафовал ее на 1000 рублей, признав виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Обыск и второе задержание

Однако уже 25 декабря в квартире юриста ФБК прошел обыск, ее увезли на допрос, а после задержали на двое суток. После нескольких допросов Соболь перевели в статус подозреваемой. Кроме того, у нее прошла очная ставка с тещей Константина Кудрявцева - Галиной Субботиной, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Расследование о вероятной роли ФСБ в отравлении Навального