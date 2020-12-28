Пн, 28.12.2020
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Саша Бортич получила письмо от Тихановского

Саша Бортич

ФОТО: https://www.instagram.com/bortich/

Актриса Саша Бортич получила письмо от супруга лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Сергея Тихановского. Об этом пишет Lenta.ru. 

Фотографию письма она опубликовала в Instagram-сторис.

"Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое это счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете!" - отметила она. 

Бортич призвала подписчиков отправлять письма заключенным, ведь нужны "наше тепло и наша вера". На снимке Саша держит конверт, на котором видно имя и адрес отправителя.

Напомним, оппозиционный белорусский блогер Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.

Саша Бортич принимала участие в пикете в Москве против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора", - написала она тогда. 

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