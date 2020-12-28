Саша Бортич получила письмо от Тихановского

Фотографию письма она опубликовала в Instagram-сторис.

"Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое это счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете!" - отметила она.

Бортич призвала подписчиков отправлять письма заключенным, ведь нужны "наше тепло и наша вера". На снимке Саша держит конверт, на котором видно имя и адрес отправителя.

Напомним, оппозиционный белорусский блогер Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.