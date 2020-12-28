Пн, 28.12.2020
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  • Маккартни завел аккаунт на Reddit и рассказал о любимой современной музыке
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Маккартни завел аккаунт на Reddit и рассказал о любимой современной музыке

ФОТО: https://www.instagram.com/paulmccartney/?hl=ru

Сэр Пол Маккартни активно продолжает покорение социальных сетей. Об этом пишет Esquire.

Недавно британский музыкант запустил свой TikTok-аккаунт, а теперь зарегистрировался на портале Reddit и ответил на вопросы поклонников в популярной рубрике "Ask Me Anything".

Во время общения с фолловерами, Маккартни признался, что знает и слушает современную музыку. У него даже есть приятель, который присылает ему новые треки и помогает ему быть в курсе современных музыкальных течений.

"Поэтому я слушаю таких, как Доминик Файк, Бек, St Vincent и Khruangbin. Я также слушаю много старой классики, от рок-н-ролла 60-х и соула до r’n’b, и иногда включаю классическую музыку",  - цитирует музыканта Esquire.

В декабре Пол Маккартни выпустил новый альбом - "McCartney III", записанный весной. 

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