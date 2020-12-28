В Иманте ограбили ювелирный магазин: охраннику пришлось стрелять в преступника

В ночь на 26 декабря в 3.23 полиция получила информацию об ограблении ювелирного магазина в Иманте и двух задержанных.

Выяснилось, что в ту ночь на такси к месту происшествия приехали пятеро преступников. Они оставили машину в жилом районе.

Пока один мужчина ждал в такси, четверо других направились прямо в ювелирный магазин, расположенный в торговом центре.

У них с собой были различные инструменты для совершения преступления - лом, топор и пила. 18

Взломав боковую входную дверь, преступники проникли в торговый центр, где взломали вход в ювелирный магазин.

Преступники намеренно пытались взломать сейф, в котором ночью хранятся золотые изделия. Они пытались его распилить пилой и разрубить топором. Учитывая, что сейф был прочным и его нельзя было сломать, преступники приступили к стендам с более дешевыми серебряными украшениями, которые были там в свободном доступе, после чего они скрылись.

В это время к магазину подъехал охранник и заметил, что злоумышленники бегут в жилой район и поспешил за ними.

Преступники прыгнули в машину, чтобы скрыться, но охранник сделал предупредительный выстрел в воздух. Учитывая, что мужчин это не остановило и они чуть не сбили на такси охранника, он произвел еще один выстрел - на этот раз по шине автомобиля.

Один из преступников внезапно выскочил из машины и направился в сторону охранника с топором в руках. 18

В целях самообороны охранник выстрелил преступнику в ногу и задержал его.

После этого охраннику удалось самостоятельно задержать еще одного преступника.

На место происшествия были вызваны сотрудники государственной полиции и врачи, которые доставили подозреваемого в медицинское учреждение. Подозреваемый, который не пострадал, был доставлен в участок.

Задержанные - мужчины 35 и 34 лет.

Один из них ранее был осужден за убийство, а другой - за ограбление сейфа. Двое задержанных мужчин были заключены под стражу.