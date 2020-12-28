C 1 января на некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp

Новые условия распространяются на устройства под управлением Android 4.0.3 и iOS 9 или более ранней версии.

Они не используются в последних моделях телефонов, поэтому большинство пользователей смогут обновить операционную систему и продолжить использование WhatsApp.

Чтобы убедиться, что Вы можете продолжать использовать приложение, рекомендуется проверить, какая операционная система установлена ​​в настройках вашего телефона.

На телефонах, на которых можно установить iOS 9 и Android 4.0.3 или более ранние версии, приложение перестанет работать в начале нового года.