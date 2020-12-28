Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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C 1 января на некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp

ФОТО: Unsplash

С 1 января 2021 года приложение для обмена сообщениями WhatsApp не будет работать на ряде телефонов с устаревшими операционными системами, сообщает портал Dailymail.

Новые условия распространяются на устройства под управлением Android 4.0.3 и iOS 9 или более ранней версии.

Они не используются в последних моделях телефонов, поэтому большинство пользователей смогут обновить операционную систему и продолжить использование WhatsApp.

Чтобы убедиться, что Вы можете продолжать использовать приложение, рекомендуется проверить, какая операционная система установлена ​​в настройках вашего телефона.

На телефонах, на которых можно установить iOS 9 и Android 4.0.3 или более ранние версии, приложение перестанет работать в начале нового года.

WhatsApp - одно из наиболее широко используемых приложений в мире, им пользуются около 2 миллиардов человек.

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