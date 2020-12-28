C 1 января на некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 января 2021 года приложение для обмена сообщениями WhatsApp не будет работать на ряде телефонов с устаревшими операционными системами, сообщает портал Dailymail.
Новые условия распространяются на устройства под управлением Android 4.0.3 и iOS 9 или более ранней версии.
Они не используются в последних моделях телефонов, поэтому большинство пользователей смогут обновить операционную систему и продолжить использование WhatsApp.
Чтобы убедиться, что Вы можете продолжать использовать приложение, рекомендуется проверить, какая операционная система установлена в настройках вашего телефона.
На телефонах, на которых можно установить iOS 9 и Android 4.0.3 или более ранние версии, приложение перестанет работать в начале нового года.
WhatsApp - одно из наиболее широко используемых приложений в мире, им пользуются около 2 миллиардов человек.