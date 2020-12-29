Популярная певица Полина Гагарина официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
28 декабря мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.
В рамках бракоразводного процесса паре предстоит разделить совместно нажитое имущество. Речь идет о нескольких квартирах, доме и компании певицы. Об этом пишет Lenta.ru.
Напомним, певица и фотограф познакомились в 2013 году. Дмитрий снимал Полину для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины, 13-летний Андрей, от ее первого брака с актером Петром Кисловым.
Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной они официально заявили о расставании. До сих пор Гагарина и Исхаков разведены не были.
На шоу "Вечерний Ургант" Гагарина рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор. Она призналась, что развод проходит тихо, интеллигентно и по-человечески.