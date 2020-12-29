Полина Гагарина официально развелась

28 декабря мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.

В рамках бракоразводного процесса паре предстоит разделить совместно нажитое имущество. Речь идет о нескольких квартирах, доме и компании певицы. Об этом пишет Lenta.ru.

Напомним, певица и фотограф познакомились в 2013 году. Дмитрий снимал Полину для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины, 13-летний Андрей, от ее первого брака с актером Петром Кисловым.

Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной они официально заявили о расставании. До сих пор Гагарина и Исхаков разведены не были.