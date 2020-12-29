Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме режиссера "Холопа" и "Текста"

Режиссер "Холопа" и "Текста" Клим Шипенко снимет фильм о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Уже известно, что главную роль в картине под рабочим названием "Декабрь" сыграет Александр Петров. Об этом сообщил видеосервис Start.
В картине танцовщица Айседора Дункан приезжает из Германии на границу СССР. Она готовит побег Есенина. Поэт едет из Москвы в Ленинград, но сталкивается с трудностями.
Известно, что кроме Петрова в картине снимутся: Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев и Владимир Вдовиченков.
Над картиной работают студия Yellow, Black and White и видеосервис Start при поддержке Фонда кино и фонда "Кинопрайм".
Премьера запланирована на конец 2021 - начало 2022 года.