Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме режиссера "Холопа" и "Текста"

Режиссер "Холопа" и "Текста" Клим Шипенко снимет фильм о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Уже известно, что главную роль в картине под рабочим названием "Декабрь" сыграет Александр Петров. Об этом сообщил видеосервис Start.