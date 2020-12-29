Вт, 29.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Omniva предупреждает о мошеннической схеме

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Оператор сети почтовых автоматов Omniva предупреждает жителей о мошеннической схеме - при помощи SMS отправляемых от имени Omniva мошенники пытаются выманить деньги у латвицев.

ФОТО: Omniva

Мошенники отправляют от имени Omniva SMS, в котором призывают клиентов перечислять деньги за заказ на банковский счет, указанный в сообщении. 

В Omniva поясняют, что конкретный случай попытки мошенничества был зафиксирован у клиента, который на портале объявлений ss.com разместил объявление о покупке товара. На объявление среагировал мошенник, который пообещал прислать товар через пакомат Omniva с оплатой при получении, но после этого направил SMS от имени компании с требованием внести плату перед получением товара.

Представители Omniva отмечают, что никогда не просят клиентов внести плату на банковский счет перед доставкой посылки.

Omniva подчеркивает: безопасно расплатиться за товар можно только в момент получения посылки - банковской картой в пакомате или у курьера, который доставляет пакет на адрес клиента.

Предприятие призывает клиентов сообщать о подозрительных SMS или электронных письмах по номеру 27042424, писать на info@omniva.lv - или связываться с Государственной полицией.

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