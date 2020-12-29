Omniva предупреждает о мошеннической схеме

Оператор сети почтовых автоматов Omniva предупреждает жителей о мошеннической схеме - при помощи SMS отправляемых от имени Omniva мошенники пытаются выманить деньги у латвицев.
Мошенники отправляют от имени Omniva SMS, в котором призывают клиентов перечислять деньги за заказ на банковский счет, указанный в сообщении.
В Omniva поясняют, что конкретный случай попытки мошенничества был зафиксирован у клиента, который на портале объявлений ss.com разместил объявление о покупке товара. На объявление среагировал мошенник, который пообещал прислать товар через пакомат Omniva с оплатой при получении, но после этого направил SMS от имени компании с требованием внести плату перед получением товара.
Представители Omniva отмечают, что никогда не просят клиентов внести плату на банковский счет перед доставкой посылки.
Omniva подчеркивает: безопасно расплатиться за товар можно только в момент получения посылки - банковской картой в пакомате или у курьера, который доставляет пакет на адрес клиента.
Предприятие призывает клиентов сообщать о подозрительных SMS или электронных письмах по номеру 27042424, писать на info@omniva.lv - или связываться с Государственной полицией.