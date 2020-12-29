Прах актера из "Звездного пути" 12 лет тайно хранился на МКС

Прах звезды сериала "Звездный путь" Джеймса Духана (James Doohan) на протяжении 12 лет тайно хранился на Международной космической станции (МКС). Об этом пишет The Times.
Издание пишет, что на борт прах пронес предприниматель Ричард Гэрриотт. Об этом его попросил сын актера Крис. Прах был заламинирован в портрет.
Гэрриотт побывал на МКС в октябре 2008 года. Он смог пронести на МКС фотографию и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля "Коламбус".
Бизнесмен утверждает, что все было совершенно секретно. Он боялся штрафа и просил родных актера не говорить об этом публично.
Сейчас прошло много времени и Гэрротт решил об этом рассказать. Сын Духана объяснил, что космос был одной из страстей его отца, поэтому он мечтал отправиться туда.
Канадский актер Джеймс Духан прославился, исполнив роль Монтгомери "Скотти" Скотта в сериале "Звездный путь" и его фильмах-продолжениях. Он умер в 2005 году в возрасте 85 лет.