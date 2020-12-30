Ср, 30.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

ФОТО: LETA

Суд Московской городской епархии лишил сана российского протодиакона Андрея Кураева.

Причиной такого решения стала сделанная в апреле этого года запись в блоге богослова, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от Covid-19 настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Суд нашел в действиях Кураева признаки "хулы на Церковь". 

В решении также сказано о признаках "клеветнической деятельности" протодиакона, в частности, в его обвинениях в адрес РПЦ в "организации раскола".

Решение о лишении сана вступит в силу, как только его одобрит патриарх Кирилл. До этого решение суда может быть обжаловано.

Андрей Кураев - один из самых упоминаемых в СМИ российских священнослужителей РПЦ. Его публичные высказывания неоднократно критиковались официальным руководством церкви.

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