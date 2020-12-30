Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Суд Московской городской епархии лишил сана российского протодиакона Андрея Кураева.
Причиной такого решения стала сделанная в апреле этого года запись в блоге богослова, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от Covid-19 настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.
В решении также сказано о признаках "клеветнической деятельности" протодиакона, в частности, в его обвинениях в адрес РПЦ в "организации раскола".
Решение о лишении сана вступит в силу, как только его одобрит патриарх Кирилл. До этого решение суда может быть обжаловано.
Андрей Кураев - один из самых упоминаемых в СМИ российских священнослужителей РПЦ. Его публичные высказывания неоднократно критиковались официальным руководством церкви.