Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Причиной такого решения стала сделанная в апреле этого года запись в блоге богослова, в которой он оскорбительно отозвался об умершем от Covid-19 настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Суд нашел в действиях Кураева признаки "хулы на Церковь".

В решении также сказано о признаках "клеветнической деятельности" протодиакона, в частности, в его обвинениях в адрес РПЦ в "организации раскола".

Решение о лишении сана вступит в силу, как только его одобрит патриарх Кирилл. До этого решение суда может быть обжаловано.