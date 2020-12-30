В США впервые обнаружили новый штамм коронавируса

Известно, что заболевший - это мужчина в возрастной группе 20-29 лет. По данным властей, этот человек не совершал дальних путешествий. Специалисты устанавливают его контактные лица. Заразившийся находится в изоляции к юго-востоку от Денвера в округе Элберт.

У еще одного человека в Колорадо также подозревают новый штамм коронавируса, пишет Colorado Politics. Этот человек, как и первый заболевший, работает в городе Симла в округе Элберт. Ни один из них не живет в этом округе, что увеличивает вероятность распространения штамма по всему штату.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок объявил, что британские ученые обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем известные ранее штаммы вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он на 70% более заразен.