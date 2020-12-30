В США впервые обнаружили новый штамм коронавируса

В штате Колорадо зафиксировано заражение новым штаммом коронавируса, который, как сообщалось, на 70% более заразный других вариантов вируса. Это первый случай заражения в стране, сказано в заявлении губернатора Колорадо Джареда Полиса, пишет "Медуза".
Известно, что заболевший - это мужчина в возрастной группе 20-29 лет. По данным властей, этот человек не совершал дальних путешествий. Специалисты устанавливают его контактные лица. Заразившийся находится в изоляции к юго-востоку от Денвера в округе Элберт.
У еще одного человека в Колорадо также подозревают новый штамм коронавируса, пишет Colorado Politics. Этот человек, как и первый заболевший, работает в городе Симла в округе Элберт. Ни один из них не живет в этом округе, что увеличивает вероятность распространения штамма по всему штату.
14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок объявил, что британские ученые обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем известные ранее штаммы вируса.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на юго-востоке Великобритании и в Лондоне с 20 декабря действуют ужесточенные карантинные ограничения, так называемый четвертый уровень. Это означает, что закрыты все магазины, кроме магазинов, торгующих предметами первой необходимости, тренажерные залы, парикмахерские и другие подобные заведения. Некоторые страны приостановили авиасообщение с Великобританией после объявления о распространении новой мутации вируса.