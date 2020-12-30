Ср, 30.12.2020
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Стас Давыдов выпустил песню и клип про грядущий год. И он не очень оптимистичен

Стас Давыдов в клипе "НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ"

ФОТО: Скриншот из видео

Латвийский блогер Стас Давыдов на своем YouTube-канале выпустил клип на музыкальную композицию "НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ", посвященную наступающему 2021-му году.

В клипе Стас Давыдов на скалистом берегу поет о том, каким неудачным был 2020-й год:

"Двадцатый год был го***м со щебнем.

Не могу понять, зачем он в жизни мне вообще", - поется в песне.

Позже текст песни меняется на надежду относительно года грядущего, но потом снова делает резкий поворот:

"Две тысячи двадцать первый будет призовым очком!

Сменится число, и мы с тобой тогда поймём....

Что нихрена не изменится.

Двадцать первый год будет таким же дерьмом.

Нихрена не изменится.

Двадцать первый - это просто другое число".

Видео: Стас Давыдов - НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ 

За неполных два дня видео собрало больше 140 тысяч просмотров. Публика преимущественно оценила клип - под ним имеется уже 29 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков.

В комментариях зрители отмечают хорошее оформление музыкального видео, чувство юмора и оптимизм исполнителя, а также актуальность композиции. "Вот та самая песня которую все будут слушать в конце 2020" - написал один из комментаторов.

Стас Давыдов периодически выпускает на своем канале музыкальные композиции и клипы на них. Один из последних назывался "Геймер".

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