Стас Давыдов выпустил песню и клип про грядущий год. И он не очень оптимистичен

Латвийский блогер Стас Давыдов на своем YouTube-канале выпустил клип на музыкальную композицию "НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ", посвященную наступающему 2021-му году.
В клипе Стас Давыдов на скалистом берегу поет о том, каким неудачным был 2020-й год:
"Двадцатый год был го***м со щебнем.
Не могу понять, зачем он в жизни мне вообще", - поется в песне.
Позже текст песни меняется на надежду относительно года грядущего, но потом снова делает резкий поворот:
"Две тысячи двадцать первый будет призовым очком!
Сменится число, и мы с тобой тогда поймём....
Что нихрена не изменится.
Двадцать первый год будет таким же дерьмом.
Нихрена не изменится.
Двадцать первый - это просто другое число".
Видео: Стас Давыдов - НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ
За неполных два дня видео собрало больше 140 тысяч просмотров. Публика преимущественно оценила клип - под ним имеется уже 29 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков.
В комментариях зрители отмечают хорошее оформление музыкального видео, чувство юмора и оптимизм исполнителя, а также актуальность композиции. "Вот та самая песня которую все будут слушать в конце 2020" - написал один из комментаторов.
Стас Давыдов периодически выпускает на своем канале музыкальные композиции и клипы на них. Один из последних назывался "Геймер".