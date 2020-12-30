"Ты не понимаешь, выживешь ты или нет". Тиньков о том, чему его научила болезнь

Летом он перенес операцию по трансплантации костного мозга и пошел на поправку, однако сам он все еще не до конца осознал полную ремиссию:

"Когда ты 14 месяцев борешься с этим, когда ты проводишь четыре месяца в клинике, из которых - три месяца в боксе, из которого выйти нельзя, потому что там микробы и так далее. Ты не понимаешь, выживешь ты или нет, и получить такие слова от доктора... Я до сих пор не осознал до конца", - цитирует Тинькова "Дождь".