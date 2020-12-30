"Ты не понимаешь, выживешь ты или нет". Тиньков о том, чему его научила болезнь

В марте 2020 года основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что болен острой формой лейкемии. В середине декабря бизнесмен рассказал, что у него наступила полная ремиссия, однако, по его собственному признанию в интервью "Дождю" от 29 декабря, реабилитация займет еще два года.
Летом он перенес операцию по трансплантации костного мозга и пошел на поправку, однако сам он все еще не до конца осознал полную ремиссию:
"Когда ты 14 месяцев борешься с этим, когда ты проводишь четыре месяца в клинике, из которых - три месяца в боксе, из которого выйти нельзя, потому что там микробы и так далее. Ты не понимаешь, выживешь ты или нет, и получить такие слова от доктора... Я до сих пор не осознал до конца", - цитирует Тинькова "Дождь".
Летом бизнесмен покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка" и передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, объявив о планах создать фонд борьбы с лейкемией.
Теперь в социальных сетях он активно рассказывает о своей новой деятельности. Согласно недавнему посту, задача Фонда семьи Тиньковых построить в России регистр на 10 млн потенциальных доноров стволовых клеток. "Напомню, каждый год, не дождавшись донора, умирают 3,0000-5,000 наших соотечественников. Конечно, западные регистры, такие как #DKMS доступны для россиян, но это дорого", - отметил он.