Новогодняя вечеринка военных стала очагом коронавируса, заболели и несколько работников скорой помощи

"Это были мероприятия на свежем воздухе, в которых приняли участие 45 человек", - сказал полковник Тармо Метса, командир второй пехотной бригады. По данным Postimees, на вечеринке было более 60 человек.

Из 45 участников недавней вечеринки в Силах обороны на сегодня выявлено только четверо инфицированных, однако сами обстоятельства заражения вызывают сожаление, заявил во вторник командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем, комментируя информацию о заражении в рядах личного состава.

Как отмечается в пресс-релизе Генерального штаба Сил обороны, 21 декабря в Выруском уезде под открытым небом состоялось мероприятие с участием личного состава тылового батальона Второй пехотной бригады, в котором приняли участие 45 кадровых военных и гражданских лиц, список которых представлен Департаменту здоровья.

В программе мероприятия был поход и затем короткая вечеринка, проведенная под навесом, открытым с трех сторон. При проведении вечеринки ее участники и организаторы следовали всем требованиям безопасности для мероприятий на открытом воздухе, утвержденным на тот момент правительством республики.

"Известно, что четыре человека заразились коронавирусом и в настоящее время находятся дома в изоляции", - пояснил командир. Он добавил, что трое пострадавших были работниками медчасти, параллельно работающими в гражданской медицине. «В настоящее время точный источник заражения не установлен», - сказал командир Метса.

Скорая помощь Выру сейчас переживает серьезный кризис, когда многие сотрудники вынуждены заменять заболевших и работать сверхурочно.

Департамент здоровья начал расследование

Пресс-секретарь Южно-Эстонской больницы Аве Абель подтвердила, что 21 декабря на вечеринке присутствовали двое сотрудников скорой помощи Южно-Эстонской больницы и что они оказались заражены коронавирусом. "На сегодняшний день (вторник - ред.) из скорой помощи заболели три человека (имеют легкие симптомы) и 11 человек изолированы", - добавил Абель.

Чтобы вечеринка стала очагом коронавируса, с местом или мероприятием должны быть связаны шесть человек. Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп пояснила, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование, чтобы понять, кто стал источником заражения и кто является близкими контактами. «Медицинские работники должны лучше всех знать, как ведет себя вирус и насколько он опасен. Подобные действия просто лишают дара речи», - сказал Кингсепп.

Частично заболевших или отправленных на изоляцию медиков заменяет персонал других отделений больницы. Если болезнь не распространилась, а контактировавшие с работниками скорой помощи медики получат отрицательные результаты на Sars-CoV-2, то они смогут вернуться на работу к 3 января.

По данным Департамента здоровья, речь идет об очаге коронавируса, состоящем из восьми человек.