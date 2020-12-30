Клип с Тимати и премия "Человек года": Ксения Собчак взяла интервью у главного тиктокера России

Дане Милохину 18 лет, сейчас он один из самых популярных людей из России на этой платформе - на него подписаны около 10 миллионов человек, хотя год назад о нем еще почти никто не знал.

Другая любопытная деталь - молодой человек воспитывался в детском доме в Оренбурге вместе с братом Ильей, после чего попал в приемную семью. В жизни Дани были и плохая учеба и наркотики, но в 18 лет он переехал в Москву, где стал одним из основателей TikTok-дома Dream Team House.

Всего через несколько месяцев молодой человек становится звездой - он записывает песни с Тимати и Николаем Басковым, становится одним из гостей в программе "Вечерний Ургант", а в конце года получает премию журнала GQ "Человек года", как Открытие 2020-го.

В выпуске можно увидеть, как жители TikTok-дома дали Ксении Собчак несколько советов о том, как вести свой канал. Одним из главных советов, который дал журналистке сам Милохин стало

"Не думать! Это TikTok, там не думают".

На вопрос о том, кто был первым президентом России, тиктокер сказал, что всю свою жизнь прожил при Путине.

Также молодой человек показал Ксении свою комнату, а на вопрос о том, есть ли у него мечта признался, что думает только о работе и о своей команде, и все деньги планирует вкладывать только в это. Кстати, как выяснилось,

с деньгами, несмотря на детство в детдоме, он обращается не очень разумно, и однажды заплатил водителю за месяц работы 500 тысяч рублей (около 5500 евро).

Во время игры на знание известных людей, выяснилось, что Милохин не знает, кто такой Кирилл Серебренников, а Ксения Собчак не слышала о рэпере Big Baby Tape.

Ранее Собчак написала: "Меня отговаривали от интервью с Даней Милохиным: "О чем с ним разговаривать? Он же тиктокер!" Я и сама не понимала, но получился любопытный разговор людей разных поколений, с абсолютно разным культурным кодом и различными ценностями. Это как выйти в открытый космос!"