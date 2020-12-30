Ср, 30.12.2020
У сотрудников Госполиции не будет выходных Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • 45-летие трезвости: Энтони Хопкинс признался, что много лет назад чуть не умер от пьянства
1 мин для прочтения

45-летие трезвости: Энтони Хопкинс признался, что много лет назад чуть не умер от пьянства

Энтони Хопкинс

ФОТО: SCANPIX

Британский актер, обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвого образа жизни и пожелал стойкости всем, для кого 2020-й оказался тяжелым годом.

"Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горести и печали для многих людей. Однако, ровно в этот день ровно 45 лет назад меня будто бы разбудил тревожный звоночек", - рассказал Хопкинс в видео в своем Twitter.

Актер рассказал, как его жизнь буквально катилась под откос, и признался, что напился практически до смерти.

Тогда, по словам актера, он задумался, чего он на самом деле хочет - жить или умереть. "И я сказал: "Я хочу жить". И внезапно ко мне пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей", - рассказал актер.

Впрочем, актер отметил, что бывают дни, когда его одолевают сомнения, однако он справляется с ними и советует другим бороться, что бы ни случилось.

"Сегодня - то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте борьбу", - призвал Хопкинс.

Последние новости

НАВЕРХ
Back