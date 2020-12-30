45-летие трезвости: Энтони Хопкинс признался, что много лет назад чуть не умер от пьянства

"Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горести и печали для многих людей. Однако, ровно в этот день ровно 45 лет назад меня будто бы разбудил тревожный звоночек", - рассказал Хопкинс в видео в своем Twitter.

Актер рассказал, как его жизнь буквально катилась под откос, и признался, что напился практически до смерти.

Тогда, по словам актера, он задумался, чего он на самом деле хочет - жить или умереть. "И я сказал: "Я хочу жить". И внезапно ко мне пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей", - рассказал актер.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Впрочем, актер отметил, что бывают дни, когда его одолевают сомнения, однако он справляется с ними и советует другим бороться, что бы ни случилось.