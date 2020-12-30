Вакцины от Covid-19 не вмешиваются в гены, глава Pfizer не отказывался от вакцинации

В конце июля началась третья фаза испытаний вакцины, в которой участие приняло немногим более 30 000 добровольцев. Ни о каких существенных проблемах с безопасностью вакцины также не сообщалось.

Как и в случае с вакциной компаний Pfizer/ BioNTech, участники исследования часто испытывали временные побочные эффекты, например боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) связало с вакциной три случая серьезных побочных эффектов: один случай неконтролируемой тошноты и рвоты и два случая отека лица, оба из которых произошли у женщин, которым за последние полгода проводили косметические инъекции кожного наполнителя.

Вакцина не будет вмешиваться в генетический материал

В видео говорится и о распространенной в соцсетях информации об опасности матричной РНК (мРНК) вакцины, "к которым относится не только вакцина Moderna, но и ряд других". При этом Russian America TV в своем видео утверждает, что приводит цитату Кеннеди:

"Впервые в истории вакцинации мРНК-вакцины последнего поколения будут вмешиваться непосредственно в генетический материал пациента, что представляет собой генетическую манипуляцию, а это запрещено и раньше считалось преступлением". 20

ФОТО: RE:CHECK

Как написал в середине декабря портал по проверке фактов Snopes, в середине ноября в соцсетях распространился текст на английском языке, с заголовком "Covid vaccine should be avoided at all cost", и его авторство часто ошибочно приписывается противнику вакцин Р.Ф. Кеннеди. Именно на статью с таким заголовком в своем видео на Facebook ссылается Russian America TV. Кеннеди опроверг Snopes, что является автором подобных заявлений: "Я никогда не делал таких утверждений и не верю, что они фактуально точны". Интернет-издание также опровергает неправдивые высказывания, что мРНК якобы может вмешаться в ДНК человека.

Re:Check уже писал, что вакцина от Covid-19 не вмешивается в гены и не вызывает генных мутаций. Вакцины Moderna и Pfizer/ BioNTech действительно используют инновационную технологию матричной РНК. Хотя до сих пор ни одна мРНК-вакцина не использовалась, вакцины такого рода исследовались уже годами. Председатель научного совета Латвийского центра исследования и изучения биомедицины Андрис Зелтиньш ранее подчеркнул Re:Check, что нет научного обоснования беспокойству, будто они могут вызвать изменения в генах человека.

О том, что мРНК не способна вмешаться или модифицировать генетический состав (ДНК), пишет и CDC. мРНК никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Об этом пишут и, например, Би-би-си, AFP, PolitiFact, Reuters.

Re:Check также спросил у Russian America TV, проверяли ли они правдивость информации перед публикацией, однако ответа не последовало.

Доверие американцев к вакцине возросло