Вакцины от Covid-19 не вмешиваются в гены, глава Pfizer не отказывался от вакцинации

На Facebook популярность получило видео, где рассказывается о провале тестирования вакцины Moderna, вмешательстве вакцин в гены и растущем движении против обязательной вакцинации. Как убедился Re:Check, ряд утверждений не соответствуют фактам.
26 декабря видео о вакцинах было опубликовано на Facebook-странице Russian America TV. Этим видео поделилось 5 тыс. пользователей, в том числе и в Латвии.
Глава Pfizer отказался от вакцины?
В подписи к видео говориться:
"Топ-менеджмент компании Pfizer отказался прививаться собственной вакциной".
Ведущего также смущает, что глава Pfizer сам не привился собственной вакциной. "Формально они сказали, что не хотят влезать без очереди", - поясняется в видео, и тут же добавляют: "Какая поразительная сознательность".
Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла и другие руководители действительно еще не получили вакцину от Covid-19, потому что не хотят "влезать без очереди". Однако утверждения, что они "отказались" или Бурла "сам не захотел прививаться собственной вакциной" не соответствуют правде. В интервью CNN Бурла заявил, что готов вакцинироваться. Также он, ссылаясь на внутреннее исследование компании, сказал, что люди с большей вероятностью решаться на вакцинацию, если увидят, что это сделали сами руководители компании. "Я решил отстоять в очереди, согласно условленному графику вакцинации, но день, когда я буду вакцинирован, точно наступит", - приводит его слова интернет-издание Postimees.
Центр по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) рекомендует первоначальные поставки вакцины против Covid-19 выделить медикам и пожилым людям, которые проживают в учреждениях длительного ухода. В США массовая вакцинация от коронавируса началась 14 декабря. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, здоровые и взрослые американцы в возрасте до 65 лет смогут вакцинироваться в апреле, сообщает Би-би-си.
В Латвии вакцину первыми также получают медики, затем работники и клиенты центров социального ухода и другие группы риска. Вакцинация в стране началась 28 декабря. Re:Check уже писал, что вакцинация в Латвии будет добровольной, в том числе и для медиков.
Тестирование вакцины Moderna – провал?
На видео рассказывается, что в Америке набирает силу движение протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, во главе которого стоит "представитель знаменитой политической семьи" Роберт Ф. Кеннеди младший. Племянника бывшего президента США, экологического активиста и противника вакцин Кеннеди в видео называют экспертом. Ссылаясь на него, авторы видео рассказывают, что тестирование вакцины Moderna закончилось полным провалом:
"Ее получили 45 волонтеров, из которых четверо заболели и были госпитализированы с тяжелыми поражениями иммунной системы".
Re:Check попросил у Russian America TV указать конкретный источник данной информации, однако ответа не получил.
Вакцина Moderna стала второй утвержденной вакциной в США, после вакцины компаний Pfizer/ BioNTech, которую зарегистрировали 18 декабря. Эффективность вакцины Moderna оценивается в 94,1%.
Проект Factcheck.org пишет, что в испытаниях вакцины Moderna приняли участие более 30 000 добровольцев. В середине марта началось тестирование первой из трех фаз. В первой фазе испытаний участие приняли 45 взрослых здоровых добровольцев, в возрасте до 55 лет. Они участвовали в тестировании трех разных дозировок вакцины. В июле СМИ сообщили, что первая фаза испытаний Moderna дала позитивные результаты. Результаты всех 45 участников показали получение антител для борьбы с новым вирусом, без каких-либо серьезных проблем с безопасностью. Затем исследование расширили.
В конце июля началась третья фаза испытаний вакцины, в которой участие приняло немногим более 30 000 добровольцев. Ни о каких существенных проблемах с безопасностью вакцины также не сообщалось.
Как и в случае с вакциной компаний Pfizer/ BioNTech, участники исследования часто испытывали временные побочные эффекты, например боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) связало с вакциной три случая серьезных побочных эффектов: один случай неконтролируемой тошноты и рвоты и два случая отека лица, оба из которых произошли у женщин, которым за последние полгода проводили косметические инъекции кожного наполнителя.
Вакцина не будет вмешиваться в генетический материал
В видео говорится и о распространенной в соцсетях информации об опасности матричной РНК (мРНК) вакцины, "к которым относится не только вакцина Moderna, но и ряд других". При этом Russian America TV в своем видео утверждает, что приводит цитату Кеннеди:
"Впервые в истории вакцинации мРНК-вакцины последнего поколения будут вмешиваться непосредственно в генетический материал пациента, что представляет собой генетическую манипуляцию, а это запрещено и раньше считалось преступлением".
Как написал в середине декабря портал по проверке фактов Snopes, в середине ноября в соцсетях распространился текст на английском языке, с заголовком "Covid vaccine should be avoided at all cost", и его авторство часто ошибочно приписывается противнику вакцин Р.Ф. Кеннеди. Именно на статью с таким заголовком в своем видео на Facebook ссылается Russian America TV. Кеннеди опроверг Snopes, что является автором подобных заявлений: "Я никогда не делал таких утверждений и не верю, что они фактуально точны". Интернет-издание также опровергает неправдивые высказывания, что мРНК якобы может вмешаться в ДНК человека.
Re:Check уже писал, что вакцина от Covid-19 не вмешивается в гены и не вызывает генных мутаций. Вакцины Moderna и Pfizer/ BioNTech действительно используют инновационную технологию матричной РНК. Хотя до сих пор ни одна мРНК-вакцина не использовалась, вакцины такого рода исследовались уже годами. Председатель научного совета Латвийского центра исследования и изучения биомедицины Андрис Зелтиньш ранее подчеркнул Re:Check, что нет научного обоснования беспокойству, будто они могут вызвать изменения в генах человека.
О том, что мРНК не способна вмешаться или модифицировать генетический состав (ДНК), пишет и CDC. мРНК никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Об этом пишут и, например, Би-би-си, AFP, PolitiFact, Reuters.
Re:Check также спросил у Russian America TV, проверяли ли они правдивость информации перед публикацией, однако ответа не последовало.
Доверие американцев к вакцине возросло
На подписи к видео сказано, что "в США набирает обороты протест против обязательной вакцинации от коронавируса", и в самом видео рассказывается:
"Похоже на то, что усилия Кеннеди и других противников обязательной вакцинации срабатывают".
Также добавляется, что "уже каждый пятый американец не хочет прививаться от коронавируса".
По сравнению с сентябрем количество тех, кто не готов вакцинироваться от коронавируса уменьшилось на 10%, свидетельствуют данные американской исследовательской организации Pew Research Center. В ноябре доля американцев, готовых вакцинироваться, увеличилась. Исследователи поясняют, что общественность стала более уверена в том, что процесс разработки обеспечит безопасную и эффективную вакцину. В целом 60% американцев говорят, что определенно или вероятно вакцинируются. По сравнению с сентябрем их количество возросло на 9%. В свою очередь 39 % говорят, что определенно (18%) или вероятно (21%) вакцинироваться не будут. В ноябре около половины из тех, кто не был готов вакцинироваться признали, что, возможно, решат вакцинироваться, как только люди начнут получать вакцину и станет доступно больше дополнительной информации. В свою очередь другая половина "довольно уверена" в своем отказе от вакцины и считает, что дополнительная информация их мнение не изменит.
Также и опрос Gallup показал, что по сравнению с сентябрем в октябре количество готовых вакцинироваться американцев возросло на 9% и составило в общем 58%.
Вывод: Ряд утверждений в видео на Facebook не соответствуют фактам. Вакцины не вмешиваются в гены, а Р.Ф. Кеннеди не является автором таких утверждений. Вакцины проверены и, по данным опросов, доверие к ним в США возросло.