Вакцины от Covid-19 не вмешиваются в гены, глава Pfizer не отказывался от вакцинации

Вакцина не будет вмешиваться в генетический материал

Как написал в середине декабря портал по проверке фактов Snopes, в середине ноября в соцсетях распространился текст на английском языке, с заголовком "Covid vaccine should be avoided at all cost", и его авторство часто ошибочно приписывается противнику вакцин Р.Ф. Кеннеди. Именно на статью с таким заголовком в своем видео на Facebook ссылается Russian America TV. Кеннеди опроверг Snopes, что является автором подобных заявлений: "Я никогда не делал таких утверждений и не верю, что они фактуально точны". Интернет-издание также опровергает неправдивые высказывания, что мРНК якобы может вмешаться в ДНК человека.