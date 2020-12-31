"Расскажи, Снегурочка, где была!" Монеточка исполнила знаменитую новогоднюю песенку из "Ну, погоди!"

Монеточка за синтезатором выступила в роли Волка из популярного советского мультсериала, а Шарлот за роялем - Зайца.

Организатором создания видео выступило российское издание Esquire Russia. На странице с видео на их официальном сайте написано, что в конце этого года не хочется подводить итоги и переживать все трудности заново, "а хочется настоящего праздника, веселого и светлого, - как в детстве (...). Поэтому мы решили объединить двух ярких артистов, чье творчество ассоциируется у нас с молодостью, талантом, радостью и надеждой".

Также издание указало, что Монеточка и Шарлот впервые спели дуэтом, и что это было live-исполнение.

Видео: Монеточка и Шарлот - "Расскажи, Снегурочка"

Также музыканты поделились своим мнением о культовой композиции советского композитора Геннадия Гладкова на слова Юрия Энтина:

"С возрастом, с музыкальным становлением я понял, что этот трек очень отличается от других в мультфильме, - рассказал Шарлот. - В детстве я его очень любил".

"Наверное, главная новогодняя композиция это, все-таки, "В лесу родилась елочка", - рассказала Монеточка. - Ее пели все на всех новогодних утренниках в детских садиках и школах. Но мне больше нравится песня, которую выбрали мы, потому что она очень хулиганская и отражает мой веселый характер. Это одна из самых любимых моих новогодних песенок, и я очень люблю мультик "Ну, погоди!".

Режиссер клипа Герман Белкин рассказал о композиции такое: