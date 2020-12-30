Перевощиков: отмена очной учебы приносит хороший результат

Отмена очного обучения дала хороший эффект и помогает контролировать распространение Covid-19, заявил сегодня на пресс-конференции представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
На вопрос о том, нужно ли продлевать школьные каникулы, чтобы уменьшить распространение болезни, Перевощиков сказал, что как эпидемиолог он поддержал бы продолжение дистанционного обучения или продление каникул.
Если дистанционное обучение прекращено и начнется очное, эпидемиологи рекомендуют использовать маски, сказал Перевощиков.
Заболеваемость Covid-19 все еще находится в активной фазе, и количество заражений увеличивается с каждым днем. "Сегодня произошел очередной антирекорд", - сказал Перевощиков.
Большое количество положительных тестов за последние два дня эксперт объясняет тем, что, как и в другие годы с другими заболеваниями, люди часто не обращаются за помощью в праздничные дни. Представитель SPKC подчеркнул, что количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, постоянно увеличивается.
Эксперт отметил, что в Латвии заболеваемость Covid-19 на 40% выше, чем в среднем по ЕС, а в Литве заболеваемость еще намного выше.