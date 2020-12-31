В пострадавшем доме на улице Мелнсила газифицирована была лишь одна квартира

"Взорвался ли газовый баллон, произошла утечка газа или была другая причина взрыва - это выяснит расследование", - добавила Рубинчика, подчеркнув, что специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.

Она отметила, что сразу после взрыва было отключено газоснабжение не только дома на улице Мелнсила, 2, но и дома на улице Лермонтова, 8, поскольку оба дома имеют одно подключение к распределительной сети.

На улице Лермонтова, 8, всего 12 газифицированных квартир. Подача газа к ним будет восстановлена, когда будет устранена опасность обрушения пострадавшего от взрыва здания и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) завершат вывоз обломков. Планируется, что это произойдет сегодня, 31 декабря, сказала Рубинчика.

Gaso - оператор системы распределения природного газа в Латвии, который обеспечивает поставку природного газа конечным потребителям. Компания обеспечивает развитие распределительной инфраструктуры, строительство подключений природного газа, эксплуатацию систем и учет природного газа, а также работу аварийных служб.

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе

Напомним, по предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, ранее сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола. В свою очередь, пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите добавила, что возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека".

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения.