Яна Габбасова стала победителем девятого сезона шоу "Голос"
30 декабря состоялся финал вокального телевизионного шоу "Голос" на Первом канале. Победительницей девятого сезона стала Яна Габбасова, а лучшим наставником признан рэпер Баста.
30 декабря состоялся финал вокального телевизионного шоу "Голос" на Первом канале. Победительницей девятого сезона стала Яна Габбасова, а лучшим наставником признан рэпер Баста.
В финал телепроекта вышли Олег Аккуратов (Валерий Сюткин), Дмитрий Венгеров (Сергей Шнуров), Василий Пасечник (Баста) и Яна Габбасова (Полина Гагарина).
Лучшим наставником стал Баста.
В финале 17-летняя вокалистка исполнила песню "Зима" вместе со своей наставницей Полиной Гагариной, хит Лары Фабиан "Je t’aime" и "Звенит январская вьюга". Девушка получила приз - 1 млн рублей.