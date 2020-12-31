Чт, 31.12.2020
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Яна Габбасова стала победителем девятого сезона шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

30 декабря состоялся финал вокального телевизионного шоу "Голос" на Первом канале. Победительницей девятого сезона стала Яна Габбасова, а лучшим наставником признан рэпер Баста. 

В финал телепроекта вышли Олег Аккуратов (Валерий Сюткин), Дмитрий Венгеров (Сергей Шнуров), Василий Пасечник (Баста) и Яна Габбасова (Полина Гагарина).

Габбасова получила 51,1% голосов зрителей, а слепой пианист Олег Аккуратов с песней "В лесу родилась елочка" набрал 48,9% голосов. 

Лучшим наставником стал Баста.

В финале 17-летняя вокалистка исполнила песню "Зима" вместе со своей наставницей Полиной Гагариной, хит Лары Фабиан "Je t’aime" и "Звенит январская вьюга". Девушка получила приз -  1 млн рублей.

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